بالصور: مهرجان نوتينغ هيل في شوارع لندن
مجموعة مختارة من صور مهرجان نوتينغ هيل السنوي الذي أقيم على مدار يومين في العاصمة البريطانية لندن واختتم فعالياته يوم 27 أغسطس/آب.
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شاركت مجموعة كبيرة من العارضين بمختلف الأزياء الاحتفالية خلال مهرجان نوتينغ هيل الذي اختتم يوم 27 أغسطس/آب 2018.
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استضافت العاصمة البريطانية لندن على مدار يومين المهرجان الذي تميز بتقديم عروض راقصة.
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يعد مهرجان نوتينغ هيل مهرجانا سنويا منذ عام 1964.
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انطلق مهرجان هذا العام بمشاركة عارضين تعود أصولهم إلى جزر الكاريبي والقارة الافريقية.
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Getty Images
وضع منظمو الاحتفال مكبرات صوتية في أنحاء مختلفة في منطقة نوتينغ هيل.
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Getty Images
شاركت عارضات بأزياء احتفالية وقدمت عروضا راقصة في أجواء احتفالية شهدتها شوارع لندن.
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Getty Images
عارضة تتزين بوضع الألوان والمساحيق استعداد للمشاركة في عروض المهرجان.
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Getty Images
يجتذب المهرجان السنوي أكثر من مليون شخص كل عام.
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