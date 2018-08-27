بالصور: مهرجان نوتينغ هيل في شوارع لندن

مجموعة مختارة من صور مهرجان نوتينغ هيل السنوي الذي أقيم على مدار يومين في العاصمة البريطانية لندن واختتم فعالياته يوم 27 أغسطس/آب.