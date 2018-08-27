بالصور: مهرجان نوتينغ هيل في شوارع لندن

  • 27 أغسطس/ آب 2018

مجموعة مختارة من صور مهرجان نوتينغ هيل السنوي الذي أقيم على مدار يومين في العاصمة البريطانية لندن واختتم فعالياته يوم 27 أغسطس/آب.

  • شاركت مجموعة من العارضين بأزياء احتفالية خلال يوم اختتام مهرجان نوتينغ هيل يوم 27 أغسطس/آب 2018. Getty Images

    شاركت مجموعة كبيرة من العارضين بمختلف الأزياء الاحتفالية خلال مهرجان نوتينغ هيل الذي اختتم يوم 27 أغسطس/آب 2018.

  • استضافت العاصمة البريطانية لندن على مدار يومين المهرجان الذي تميز بتقديم عروض راقصة. Getty Images

    استضافت العاصمة البريطانية لندن على مدار يومين المهرجان الذي تميز بتقديم عروض راقصة.

  • يعد مهرجان نوتينغ هيل مهرجانا سنويا منذ عام 1964. Getty Images

    يعد مهرجان نوتينغ هيل مهرجانا سنويا منذ عام 1964.

  • انطلق مهرجان هذا العام بمشاركة عارضين من الجالية الكاريبية ذات الأصول الأفريقية. Getty Images

    انطلق مهرجان هذا العام بمشاركة عارضين تعود أصولهم إلى جزر الكاريبي والقارة الافريقية.

  • وضع منظمو الاحتفال عشرات الأنظمة الصوتية في شوراع نوتينغ هيل. Getty Images

    وضع منظمو الاحتفال مكبرات صوتية في أنحاء مختلفة في منطقة نوتينغ هيل.

  • شارك العارضون بأزياء احتفالية وقدموا عروضا راقصة في شوارع لندن. Getty Images

    شاركت عارضات بأزياء احتفالية وقدمت عروضا راقصة في أجواء احتفالية شهدتها شوارع لندن.

  • عارضة تتزين بوضع الألوان والمساحيق استعداد للمشاركة في عروض المهرجان. Getty Images

    عارضة تتزين بوضع الألوان والمساحيق استعداد للمشاركة في عروض المهرجان.

  • يجتذب المهرجان السنوي أكثر من مليون شخص كل عام. Getty Images

    يجتذب المهرجان السنوي أكثر من مليون شخص كل عام.

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