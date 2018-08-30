الممثل الفرنسي الشهير جيرار ديبارديو "متهم" باغتصاب ممثلة شابة

مصدر الصورة AFP Image caption يعد جيرار ديبارديو واحدا من أشهر الممثلين الفرنسيين

قالت مصادر قضائية إن ممثلة شابة تتهم الممثل الفرنسي جيرار ديبارديو بالاغتصاب والانتهاكات الجنسية.

وقال محامي ديبارديو لوكالة فرانس برس للأنباء إن موكله ينفي التهمتين "تماما".

وذكرت إذاعة فرنسية أن الاتهامات المنسوبة إلى الممثل البالغ من العمر 69 عاما جاءت بناء على بلاغ رسمي للشرطة تقدمت به ممثلة فرنسية شابة تبلغ من العمر 22 عاما.

ويعد ديبارديو واحدا من أشهر الممثلين الفرنسيين الذين لعبوا بطولة عدد من الأفلام من بينها "سيرانو دي برجراك" و "جان دو فلوريت".

ما هي الاتهامات؟

أفاد تقرير إعلامي فرنسي بأن الجرائم المزعومة ارتُكبت هذا الشهر في منزل يمتلكه ديبارديو في باريس.

وتقدمت الممثلة الشابة، التي لم يُفصح عن اسمها، ببلاغ إلى الشرطة في لامبيسك في جنوبي فرنسا، وأحيلت القضية إلى النيابة في العاصمة.

والممثلة التي اتهمت ديبارديو هي مؤلفة أيضا، وتعرفت على الممثل قبل ارتكاب الجرائم المزعومة.

وقال هيرفيه تيميم، محامي ديبارديو، إنه مقتنع بأن موكله سيُبرأ من أي اتهام مع انتهاء التحقيقات.

وأضاف لراديو "فرانس إنفو" الإخباري :"اجتمعت مع جيرار ديبارديو وأنا مقتنع تماما بالبراءة."

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