بعدسات الجمهور: متعة المهرجانات

  • 31 أغسطس/ آب 2018

في كل أسبوع ننشر عددا من صور القراء التي تتناول موضوعا نحدده سلفا، وعنوان موضوعنا هذه المرة هو "متعة المهرجانات".

  • مهرجان هندي INDRA JEET

    تقول إندرا جيت عن صورتها هذه "التقطت هذه الصورة أثناء الاحتفال بمهرجان هولي في (مدينة) بارسانا في (منطقة) ماثورا. هذه المدينة معروفة بالأجواء الاحتفالية وتنظيم المهرجانات الكبرى واستضافة الوافدين لحضورها من جميع أنحاء العالم".

  • رقصة التنورة RAJ NAVSARIA

    راج نافساريا التقط هذه الصورة التي يقول عنها "الألوان تتحرك مع رقص الدراويش في مركز القرية العالمية في دبي".

  • مهرجان بلغاري PETER KITANOV

    التقط بيتر كيتانوفا هذه الصورة لمهرجان سورفا، أحد أهم المهرجانات البلغارية القديمة التي تنظم للاحتفال بالعام الجديد. ويقول كيتانوفا إن "المهرجان يستهدف بالأساس طرد الشر بارتداء الأقنعة، وممارسة الطقوس، والرقص، وإشعال النيران. وتنظم هذه الاحتفالات في عدد من قرى منطقة بيرنيك في 13 و14 يناير الذي يعتبر بداية العام الجديد، وفقا للتقويم اليوليوسي (أو الرومي)".

  • صورة ANDRADA REȘTE

    قالت أندرادا ريستي، ملتقطة هذه الصورة: "عندما كنت في رومانيا أثناء الاحتفال بمهرجان صيفي على الشاطئ، شاهدت هذه الفتاة وهي تستعد لالتقاط صورة لنفسها أمام خلفية غير حقيقية لشاطئ. كان المشهد مثيرا. كانت الفتاة تبدو على وشك العبور إلى شاطئ آخر جميل".

  • ساحة ألعاب AL JAMES

    التقط آل جيمس هذه الصورة لمهرجان لوبالوزا الموسيقي في كورنوول بإنجلترا في نهاية يوليو/ تموز الماضي. ويقول آل إن جوا من المرح ساد المهرجان الذي تُقام فيه ساحة للألعاب.

  • رقصة SOPHIE CHICK

    قالت صوفي تشيك، التي التقطت هذه الصورة: "في مهرجان فولك إيست بمنطقة سافولك (في إنجلترا) أذهلنا مشهد هذه الراقصة التي ترتدي شبكات من الألياف المضيئة. وعندما طلبت الإذن بالتقاط بعض الصور، شجعتني صديقتها على ذلك وطلبت مني أن أزيد زمن التعرض أثناء التصوير".

  • ليفربوبل برايد SUE MANNINGS

    التقط سو ماننغ هذه الصورة أثناء احتفالات مهرجان ليفربول برايد للمثليين هذا العام.

  • مهرجان بولندي PETER MULLARKEY

    التقط بيتر مولاركي هذه الصورة، ويقول إنها "التقطت في مهرجان أوبنر في بولندا، أثناء الفرصة الزمنية الضئيلة المتاحة للانتقال سريعا من مسرح لآخر كي لا يفوتك فنانك المفضل. هناك فرصة دائما للذهاب إلى المرحاض، إلا إذا كانت كل الكبائن مشغولة، وحينها عليك أن تنتظر".

  • مظلة JASON SHRUBB

    التقط جيسون شراب هذه الصورة، ويعلق عليها بالقول: "كانت هذه الصورة أثناء مهرجان بورنموث الجوي العام الماضي".

  • نموذج رأس NERINGA BARMUTE

    وأخيرا، صورة التقطت بعدسة نرينجا بارميوت أثناء مهرجان القديس غايلز في أوكسفورد بإنجلترا.

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