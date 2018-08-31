بعدسات الجمهور: متعة المهرجانات

التقط بيتر كيتانوفا هذه الصورة لمهرجان سورفا، أحد أهم المهرجانات البلغارية القديمة التي تنظم للاحتفال بالعام الجديد. ويقول كيتانوفا إن "المهرجان يستهدف بالأساس طرد الشر بارتداء الأقنعة، وممارسة الطقوس، والرقص، وإشعال النيران. وتنظم هذه الاحتفالات في عدد من قرى منطقة بيرنيك في 13 و14 يناير الذي يعتبر بداية العام الجديد، وفقا للتقويم اليوليوسي (أو الرومي)".