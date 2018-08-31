بعدسات الجمهور: متعة المهرجانات
في كل أسبوع ننشر عددا من صور القراء التي تتناول موضوعا نحدده سلفا، وعنوان موضوعنا هذه المرة هو "متعة المهرجانات".
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INDRA JEET
تقول إندرا جيت عن صورتها هذه "التقطت هذه الصورة أثناء الاحتفال بمهرجان هولي في (مدينة) بارسانا في (منطقة) ماثورا. هذه المدينة معروفة بالأجواء الاحتفالية وتنظيم المهرجانات الكبرى واستضافة الوافدين لحضورها من جميع أنحاء العالم".
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RAJ NAVSARIA
راج نافساريا التقط هذه الصورة التي يقول عنها "الألوان تتحرك مع رقص الدراويش في مركز القرية العالمية في دبي".
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PETER KITANOV
التقط بيتر كيتانوفا هذه الصورة لمهرجان سورفا، أحد أهم المهرجانات البلغارية القديمة التي تنظم للاحتفال بالعام الجديد. ويقول كيتانوفا إن "المهرجان يستهدف بالأساس طرد الشر بارتداء الأقنعة، وممارسة الطقوس، والرقص، وإشعال النيران. وتنظم هذه الاحتفالات في عدد من قرى منطقة بيرنيك في 13 و14 يناير الذي يعتبر بداية العام الجديد، وفقا للتقويم اليوليوسي (أو الرومي)".
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ANDRADA REȘTE
قالت أندرادا ريستي، ملتقطة هذه الصورة: "عندما كنت في رومانيا أثناء الاحتفال بمهرجان صيفي على الشاطئ، شاهدت هذه الفتاة وهي تستعد لالتقاط صورة لنفسها أمام خلفية غير حقيقية لشاطئ. كان المشهد مثيرا. كانت الفتاة تبدو على وشك العبور إلى شاطئ آخر جميل".
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AL JAMES
التقط آل جيمس هذه الصورة لمهرجان لوبالوزا الموسيقي في كورنوول بإنجلترا في نهاية يوليو/ تموز الماضي. ويقول آل إن جوا من المرح ساد المهرجان الذي تُقام فيه ساحة للألعاب.
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SOPHIE CHICK
قالت صوفي تشيك، التي التقطت هذه الصورة: "في مهرجان فولك إيست بمنطقة سافولك (في إنجلترا) أذهلنا مشهد هذه الراقصة التي ترتدي شبكات من الألياف المضيئة. وعندما طلبت الإذن بالتقاط بعض الصور، شجعتني صديقتها على ذلك وطلبت مني أن أزيد زمن التعرض أثناء التصوير".
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SUE MANNINGS
التقط سو ماننغ هذه الصورة أثناء احتفالات مهرجان ليفربول برايد للمثليين هذا العام.
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PETER MULLARKEY
التقط بيتر مولاركي هذه الصورة، ويقول إنها "التقطت في مهرجان أوبنر في بولندا، أثناء الفرصة الزمنية الضئيلة المتاحة للانتقال سريعا من مسرح لآخر كي لا يفوتك فنانك المفضل. هناك فرصة دائما للذهاب إلى المرحاض، إلا إذا كانت كل الكبائن مشغولة، وحينها عليك أن تنتظر".
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JASON SHRUBB
التقط جيسون شراب هذه الصورة، ويعلق عليها بالقول: "كانت هذه الصورة أثناء مهرجان بورنموث الجوي العام الماضي".
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NERINGA BARMUTE
وأخيرا، صورة التقطت بعدسة نرينجا بارميوت أثناء مهرجان القديس غايلز في أوكسفورد بإنجلترا.
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