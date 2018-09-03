بالصور: المتحف الوطني بالبرازيل يحترق بالكامل
دمر حريق ضخم المتحف الوطني في البرازيل، ويبلغ عمر المبنى 200 عام وكان مقرا للعائلة الملكية البرتغالية التي حكمت البلاد، وكان يضم 20 مليون قطعة أثرية من بينها أثارا مصرية وأحفوريات.
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EPA
اندلع الحريق مساء الأحد، وخرجت النيران عن السيطرة وفشلت جهود رجال الإطفاء في السيطرة عليها وأت على المبنى ومحتوياته بالكامل.
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Reuters
أضاءت النيران سماء مدينة ريو دي جانيرو وتصاعدت سحب الدخان لعشرات الأمتار في السماء، وشاهد السكان المأساة من كل مكان في المدينة.
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EPA
مازالت أسباب الحريق مجهولة، ولم يتم تسجيل أي ضحايا في الحريق، لكن هناك مخاوف قوية من ضياع الكثير من الكنوز الوطنية التي احترقت في المتحف.
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Reuters
بذلت فرق الإطفاء جهودا مضنية لإنقاذ مقتنيات المتحف الثمينة سواء الثقافية أو التاريخية وإخراجها من المبنى المتداعي.
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Reuters
كان هناك حوالي 20 ألف قطعة تروي تاريخ البرازيل وبلدان أخرى، وتعود الكثير من المقتنيات إلى الأسرة الملكية التي حكمت البلاد.
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Reuters
ضم المتحف أيضا أثارا مصرية قديمة ورومانية يونانية وبعض من أولى الحفريات التي عُثر عليها في البرازيل. منها عظام ديناصور وهيكل عظمي لسيدة عمره أكثر من 12 ألف عام، وهو الأقدم على الإطلاق في الأمريكتين.
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Reuters
قال مدير المتحف لتلفزيون غلوبو تي في إن الحريق بمثابة "مأساة ثقافية للبرازيل".
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Reuters
عبر الرئيس البرازيلي ميشيل تامر عن حزنه، وغرد على تويتر :"فقدنا مائتي عام من العمل والبحث والمعرفة".
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