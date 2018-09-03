بالصور: المتحف الوطني بالبرازيل يحترق بالكامل

ضم المتحف أيضا أثارا مصرية قديمة ورومانية يونانية وبعض من أولى الحفريات التي عُثر عليها في البرازيل. منها عظام ديناصور وهيكل عظمي لسيدة عمره أكثر من 12 ألف عام، وهو الأقدم على الإطلاق في الأمريكتين.