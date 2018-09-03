بالصور: المتحف الوطني بالبرازيل يحترق بالكامل

  • 3 سبتمبر/ أيلول 2018

دمر حريق ضخم المتحف الوطني في البرازيل، ويبلغ عمر المبنى 200 عام وكان مقرا للعائلة الملكية البرتغالية التي حكمت البلاد، وكان يضم 20 مليون قطعة أثرية من بينها أثارا مصرية وأحفوريات.

  • المتحف الوطني بالبرازيل EPA

    اندلع الحريق مساء الأحد، وخرجت النيران عن السيطرة وفشلت جهود رجال الإطفاء في السيطرة عليها وأت على المبنى ومحتوياته بالكامل.

  • المتحف الوطني بالبرازيل Reuters

    أضاءت النيران سماء مدينة ريو دي جانيرو وتصاعدت سحب الدخان لعشرات الأمتار في السماء، وشاهد السكان المأساة من كل مكان في المدينة.

  • المتحف الوطني بالبرازيل EPA

    مازالت أسباب الحريق مجهولة، ولم يتم تسجيل أي ضحايا في الحريق، لكن هناك مخاوف قوية من ضياع الكثير من الكنوز الوطنية التي احترقت في المتحف.

  • المتحف الوطني بالبرازيل Reuters

    بذلت فرق الإطفاء جهودا مضنية لإنقاذ مقتنيات المتحف الثمينة سواء الثقافية أو التاريخية وإخراجها من المبنى المتداعي.

  • المتحف الوطني بالبرازيل Reuters

    كان هناك حوالي 20 ألف قطعة تروي تاريخ البرازيل وبلدان أخرى، وتعود الكثير من المقتنيات إلى الأسرة الملكية التي حكمت البلاد.

  • المتحف الوطني بالبرازيل Reuters

    ضم المتحف أيضا أثارا مصرية قديمة ورومانية يونانية وبعض من أولى الحفريات التي عُثر عليها في البرازيل. منها عظام ديناصور وهيكل عظمي لسيدة عمره أكثر من 12 ألف عام، وهو الأقدم على الإطلاق في الأمريكتين.

  • المتحف الوطني بالبرازيل Reuters

    قال مدير المتحف لتلفزيون غلوبو تي في إن الحريق بمثابة "مأساة ثقافية للبرازيل".

  • المتحف الوطني بالبرازيل Reuters

    عبر الرئيس البرازيلي ميشيل تامر عن حزنه، وغرد على تويتر :"فقدنا مائتي عام من العمل والبحث والمعرفة".

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