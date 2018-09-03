وزارة الأثار المصرية تعلن اكتشاف قرية تعود إلى العصر الحجري الحديث

مصدر الصورة University of Catania and Cairo University Image caption (أرشيف) وزارة الآثار المصرية أعلنت عن عديد الاكتشافات الأثرية في البلاد خلال السنوات الأخيرة

أعلنت وزارة الأثار المصرية عن اكتشاف قرية تعود إلى العصر الحجري الحديث.

وقالت الوزارة إنها إحدى أقدم القرى المعروفة حتى الآن، وإن الكشف تم أثناء عملية تنقيب بمنطقة تل السمارة في محافظة الدقهلية بوسط دلتا مصر والتي تبعد نحو 90 كم عن العاصمة القاهرة.

وبحسب مسؤولي البعثة، يتيح الكشف الجديد معلومات عن حياة المجتمعات التي كانت تعيش في دلتا مصر قبل بدء التاريخ الفرعوني الذي بدأ مع عصر الأسرة الأولى عند توحيد شمال وجنوب مصر على يد الملك مينا.

ونقل بيان للوزارة عن الدكتور أيمن عشماوي، رئيس قطاع الاثار المصرية، قوله إن أهمية الكشف ترجع إلي أن تلك المباني والتى ترجع إلى هذا العصر غير معروفة من قبل فى تلك المنطقة، ولم يكشف عنها إلا فى موقع واحد فقط وهو سايس (صا الحجر بمحافظة الغربية)".

وقال فريديريك جيو، رئيس البعثة المشتركة، إن البعثة اكتشفت في الموقع العديد من "صوامع التخزين التى احتوت على كمية وفيرة من العظام الحيوانية والبقايا النباتية".

وأضاف جيو أنه عثر كذلك على الفخار والأدوات الحجرية التي تؤكد علي وجود "مجتمعات مستقرة فى أرض الدلتا الرطبة منذ الألف الخامسة قبل الميلاد."

وتعمل البعثة المصرية الفرنسية في موقع تل السمارة منذ عام 2015.

و قالت نادية خضر، رئيسة الادارة المركزية لآثار الوجه بالبحري بوزارة الآثار المصرية، إن استكمال اعمال الحفر الأثري بالمنطقة خلال الموسم القادم وتحليل المواد العضوية المكتشفة سوف يقدم رؤية أوضح حول أول المجتمعات التى استقرت فى الدلتا وأصل الزراعة والفلاحة فى مصر."