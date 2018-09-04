بالصور: الهند تشيد أطول تمثال في العالم
الهند توشك على الانتهاء من تشييد أطول تمثال في العالم بارتفاع يصل إلى 182 مترا، في ولاية كجرات، تخليدا لذكرى سردار فالابهبهاي باتيل، الذي ناضل من أجل استقلال البلاد.
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AFP
بلغت تكلفة التمثال 29.9 مليار روبية (430 مليون دولار)، ويحظى هذا المشروع بتأييد خاص من رئيس الوزراء الهندى نارندرا مودي. ويعتبر تمثال معبد الربيع لبوذا بالصين هو أطول تمثال في العالم حاليا، إذ يصل ارتفاعه إلى 128 مترا.
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Reuters
سيفتتح الزعيم الهندي التمثال المعروف باسم "تمثال الوحدة" في 31 أكتوبر/تشرين الأول. ويُعرف باتيل، الذي كان نائبا لرئيس الوزراء الهندي بعد الاستقلال عام 1947، باسم "الرجل الحديدي في الهند" بعد أن أقنع الولايات المتناحرة بالوحدة وأن تصبح جزءًا من الدولة الهندية بعد الاستقلال.
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AFP
يشعر العديد من الوطنيين الهندوس بأن التاريخ قد تجاهل باتيل لصالح أسرة نهرو، التي هيمنت على السياسة الهندية. وقال مودي أثناء حملته الانتخابية قبل انتخابه رئيسا للوزراء في الهند عام 2013: "كل هندي يأسف لأن ساردار باتيل لم يصبح أول رئيس وزراء".
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AFP
بمجرد الانتهاء من هذا التمثال المكسو بالبرونز - والذي بدأ العمل به عام 2013 – سيكون ارتفاعه ضعف ارتفاع تمثال الحرية في نيويورك. وتأمل الهند أن يصبح الموقع معلمًا سياحيًا مهمًا.
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AFP
يقع التمثال في جزء معزول من ولاية كجرات في غرب الهند، على بُعد نحو 200 كيلومتر من مدينة أحمد آباد الرئيسية فى الولاية.
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AFP
يعمل أكثر من 2500 عامل، بما في ذلك مئات من العمال المهاجرين من الصين، على بناء التمثال حتى يكون جاهزا في الوقت المناسب.
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