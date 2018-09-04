بالصور: الهند تشيد أطول تمثال في العالم

سيفتتح الزعيم الهندي التمثال المعروف باسم "تمثال الوحدة" في 31 أكتوبر/تشرين الأول. ويُعرف باتيل، الذي كان نائبا لرئيس الوزراء الهندي بعد الاستقلال عام 1947، باسم "الرجل الحديدي في الهند" بعد أن أقنع الولايات المتناحرة بالوحدة وأن تصبح جزءًا من الدولة الهندية بعد الاستقلال.