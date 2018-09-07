حيوانات .. من الغسق إلى الفجر

  • 7 سبتمبر/ أيلول 2018

التقط مصور الحياة البرية غريغ دو توا، صوراً قوية لظلال الحيوانات وأشكالها الرائعة وقت شروق وغروب الشمس في غابات جنوب وشرق أفريقيا لإظهار "غموض وروعة أفريقيا".

  • ظلال حيوانات أفريقيا GREG DU TOIT/MEDIADRUMWORLD.COM

    هذه الصور جزء من سلسلة أوسع تدعى (من الغسق وحتى الفجر) Dusk to Dawn وقد صُورت في بوتسوانا وزيمبابوي وناميبيا وتنزانيا وكينيا وزامبيا

  • ظلال حيوانات أفريقيا GREG DU TOIT/MEDIADRUMWORLD.COM

    تزخرف الحيوانات، الأسود والزرافات وطيور الفلامنغو والفيلة والنمور ووحيد القرن والحمر الوحشية، الغابات وقت شروق وغروب الشمس بدرجات ألوان مختلفة.

  • ظلال حيوانات أفريقيا GREG DU TOIT/MEDIADRUMWORLD.COM

    فاز دو تويت سابقا بجائزة مصور الحياة البرية لعام 2013، من خلال صورته التي تحمل عنوان روح الفيلة Essence of Elephants.

  • ظلال حيوانات أفريقيا GREG DU TOIT/MEDIADRUMWORLD.COM

    قال دو تويت لوكالة أنباء ميديا دروم :"أريد ببساطة أن أنقل التنوع والغموض والروعة المذهلة التي أشعر بها تجاه موضوعاتي البرية.

  • ظلال حيوانات أفريقيا GREG DU TOIT/MEDIADRUMWORLD.COM

    وأضاف :"ما تتمتع به الكاميرا من قدرات، من خلال تصوير الظلال، يمكنها ببساطة من كشف أشياء جميلة تنهي الفوضى في عالمنا".

  • ظلال حيوانات أفريقيا GREG DU TOIT/MEDIADRUMWORLD.COM

    زرافة وصغيرها يتجولان في الغابة وقت غروب الشمس وترسم ظلالهما لوحة جمالية في الغاية.

  • ظلال حيوانات أفريقيا GREG DU TOIT/MEDIADRUMWORLD.COM

    يتخصص المصور دو تويت في التقاط الصور ذات الضوء المنخفض، ويقضي ساعات للوصول إلى التوقيت المثالي للحصول على صوره.

  • ظلال حيوانات أفريقيا GREG DU TOIT/MEDIADRUMWORLD.COM

    طيور الفلامنغو تبحث عن الطعام في بركة مياه وقت شروق الشمس.

  • ظلال حيوانات أفريقيا GREG DU TOIT/MEDIADRUMWORLD.COM

    وحيد القرن في صورة ظل بين الأشجار وقت الشروق.

  • ظلال حيوانات أفريقيا GREG DU TOIT/MEDIADRUMWORLD.COM

    حمير وحشية في طريقها للبحث عن الطعام مع شروق الشمس.

  • ظلال حيوانات أفريقيا GREG DU TOIT/MEDIADRUMWORLD.COM

    حمار وحشي بمفرده في الغابة وقت الغسق.

  • ظلال حيوانات أفريقيا GREG DU TOIT/MEDIADRUMWORLD.COM

    أوقات الغسق والفجر في غابات أفريقيا من أصعب الأوقات لالتقاط الصور ويتطلب الأمر استعدادات خاصة وكاميرات فائقة الدقة.

  • ظلال حيوانات أفريقيا GREG DU TOIT/MEDIADRUMWORLD.COM

    تظهر صورتان من سلسلة "الغسق إلى الفجر" حيوانا بريا جريحا يهرب من حريق اجتاح سهول سيرينجيتي التي تغطي جنوب وشرق أفريقيا.

  • ظلال حيوانات أفريقيا GREG DU TOIT/MEDIADRUMWORLD.COM

    وقال: "لاحظنا أن أحد الحيوانات البرية لا يهرب [من النار] ، عند الفحص الدقيق اكتشفنا أنه كان يعاني من كسر في ساقه اليسرى الأمامية.

  • ظلال حيوانات أفريقيا GREG DU TOIT/MEDIADRUMWORLD.COM

    شروق الشمس بين أشجار غابات أفريقيا

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