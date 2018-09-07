حيوانات .. من الغسق إلى الفجر
التقط مصور الحياة البرية غريغ دو توا، صوراً قوية لظلال الحيوانات وأشكالها الرائعة وقت شروق وغروب الشمس في غابات جنوب وشرق أفريقيا لإظهار "غموض وروعة أفريقيا".
-
GREG DU TOIT/MEDIADRUMWORLD.COM
هذه الصور جزء من سلسلة أوسع تدعى (من الغسق وحتى الفجر) Dusk to Dawn وقد صُورت في بوتسوانا وزيمبابوي وناميبيا وتنزانيا وكينيا وزامبيا
-
GREG DU TOIT/MEDIADRUMWORLD.COM
تزخرف الحيوانات، الأسود والزرافات وطيور الفلامنغو والفيلة والنمور ووحيد القرن والحمر الوحشية، الغابات وقت شروق وغروب الشمس بدرجات ألوان مختلفة.
-
GREG DU TOIT/MEDIADRUMWORLD.COM
فاز دو تويت سابقا بجائزة مصور الحياة البرية لعام 2013، من خلال صورته التي تحمل عنوان روح الفيلة Essence of Elephants.
-
GREG DU TOIT/MEDIADRUMWORLD.COM
قال دو تويت لوكالة أنباء ميديا دروم :"أريد ببساطة أن أنقل التنوع والغموض والروعة المذهلة التي أشعر بها تجاه موضوعاتي البرية.
-
GREG DU TOIT/MEDIADRUMWORLD.COM
وأضاف :"ما تتمتع به الكاميرا من قدرات، من خلال تصوير الظلال، يمكنها ببساطة من كشف أشياء جميلة تنهي الفوضى في عالمنا".
-
GREG DU TOIT/MEDIADRUMWORLD.COM
زرافة وصغيرها يتجولان في الغابة وقت غروب الشمس وترسم ظلالهما لوحة جمالية في الغاية.
-
GREG DU TOIT/MEDIADRUMWORLD.COM
يتخصص المصور دو تويت في التقاط الصور ذات الضوء المنخفض، ويقضي ساعات للوصول إلى التوقيت المثالي للحصول على صوره.
-
GREG DU TOIT/MEDIADRUMWORLD.COM
طيور الفلامنغو تبحث عن الطعام في بركة مياه وقت شروق الشمس.
-
GREG DU TOIT/MEDIADRUMWORLD.COM
وحيد القرن في صورة ظل بين الأشجار وقت الشروق.
-
GREG DU TOIT/MEDIADRUMWORLD.COM
حمير وحشية في طريقها للبحث عن الطعام مع شروق الشمس.
-
GREG DU TOIT/MEDIADRUMWORLD.COM
حمار وحشي بمفرده في الغابة وقت الغسق.
-
GREG DU TOIT/MEDIADRUMWORLD.COM
أوقات الغسق والفجر في غابات أفريقيا من أصعب الأوقات لالتقاط الصور ويتطلب الأمر استعدادات خاصة وكاميرات فائقة الدقة.
-
GREG DU TOIT/MEDIADRUMWORLD.COM
تظهر صورتان من سلسلة "الغسق إلى الفجر" حيوانا بريا جريحا يهرب من حريق اجتاح سهول سيرينجيتي التي تغطي جنوب وشرق أفريقيا.
-
GREG DU TOIT/MEDIADRUMWORLD.COM
وقال: "لاحظنا أن أحد الحيوانات البرية لا يهرب [من النار] ، عند الفحص الدقيق اكتشفنا أنه كان يعاني من كسر في ساقه اليسرى الأمامية.
-
GREG DU TOIT/MEDIADRUMWORLD.COM
شروق الشمس بين أشجار غابات أفريقيا
معرض الصور
بالصور: مواجهات عنيفة بين متظاهرين وقوات الأمن في البصرة
- 6 سبتمبر/ أيلول 2018
بالصور: الهند تشيد أطول تمثال في العالم
- 4 سبتمبر/ أيلول 2018
بالصور: المتحف الوطني بالبرازيل يحترق بالكامل
- 3 سبتمبر/ أيلول 2018