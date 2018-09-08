مصدر الصورة Getty Images Image caption تابعت الفنانتان المعركة على وسائل التواصل الاجتماعي

تحول جدل بين المغنيتين كاردي بي ونيكي ميناج إلى "فاصل من الملاكمة" في عرض للأزياء في مدينة نيويورك.

وبدأ النزاع بعد أن اقتربت مغنية الراب "كاردي" من ميناج لتعاتبها بسبب "أكاذيب تروجها"، حسب موقع "تي ام زد" لأخبار المشاهير.

وأفاد الموقع أن كاردي تعرضت للكمة من حارس أمني قبل أن تقذف ميناج بحذاء كعبه أحمر اللون، لكن الأخيرة بدت وكأنها لم تصب بأذى بعد الحادث.

وبعد أن رافق الحراس كاردي إلى الخارج حافية القدمين بجبين منتفخ من الإصابة توجهت النجمتان إلى وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال شهود عيان لوسائل إعلام أمريكية إن المشادة وقعت على شرفة الطابق الأول من البناية التي كانت تشهد حفلة تحييها المغنية كريستينا أغيليرا.

وظهرت كاردي التي كانت ترتدي رداء أحمر من تصميم "دولتشي أند غابانا| في لقطة فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي وهي تنحني إلى الأمام بعد أن تدخل صديقها النجم التلفزيوني راه علي.

وقد فض حراس الأمن الاشتباك خلال لحظات.

ونشرت ميناج التي أطلقت مؤخرا ألبومها الرابع "كوين" صورا لها في رداء بألوان جلد الفهد.

واتهمت كاردي ميناج البالغة من العمر 34 عاما بتهديد فنانين آخرين بمقاطعتهم إذا عملوا مع كاردي.

وقالت إنها تعبت كثير من أجل أن تصل إلى ما وصلت إليه ولن تسمح لأي كان بالعبث بنجاحها.

وكانت كاردي، واسمها الحقيقي بيلكاليس ألمنظر، قد ولدت طفلها في شهر يوليو/تموز الماضي.

وقد انسحبت الفنانة البالغة من العمر 25 عاما من جولة فنية مع برونو مارس نهاية هذا العام قائلة إنها "أساءت تقدير متطلبات الأمومة".