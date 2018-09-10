العالم في أسبوع

يقف كوروبو ايسولادو في مجمع المتحف الهندي المتداعي، الذي دمره الحريق الضخم الذي التهم المتحف الوطني بالبرازيل، أكبر وأقدم مؤسسة علمية في ريو دي جانيرو. ومنذ عام 2006، تعيش عدة عائلات من السكان الأصليين في أكواخ حول مبنى المتحف الهندي المتداعي، الذي يريدون تحويله إلى أول مؤسسة أكاديمية في ريو.