العالم في أسبوع

  • 10 سبتمبر/ أيلول 2018

مجموعة مختارة من أفضل الصور الصحفية التي تم التقاطها حول العالم بين 1 إلى 7 سبتمبر /أيلول.

  • امرأة من كوخار تستلقي على ظهرها لترسم لوحة على وجهها ضمن تقليد قديمة Armend Nimani/AFP

    امرأة من كوسوفا ترسم على وجهها خلال حفل زفاف تقليدي. كجزء من تقاليد شبه منقرضة، ترسم خلالها على وجوه شابات باستخدام طبقات من الألوان، مع إضافة دوائر ذهبية لترمز إلى دورات الحياة.

  • يابانية تسير في طريق دمره زلزال في جزيرة هوكايدو شمالي البلاد Carl Court/Getty Images

    امرأة تمشي على طريق تضرر بشدة بعد أن ضرب زلزال قوي بقوة 6.7 درجة جزيرة هوكايدو بشمال اليابان ، مما تسبب في حدوث انهيارات أرضية ودمار واسع النطاق.

  • قطيع من الغزلان في حديقة فينيكس في دبلن، ايرلندا. Clodagh Kilcoyne/ Reuters

    قطيع من الغزلان يأخذون قسطا من الراحة أمام الصليب البابوي في حديقة فينيكس في دبلن، ايرلندا.

  • صورة جوية لأطفال يحيون العلم في أول يوم دراسي في إحدى المدن الصينية Johannes Eisele/AFP

    أطفال يصطفون لتحية العلم في أول يوم لهم في المدرسة بعد العطلة الصيفية في شنغهاي، الصين.

  • كوروبو ايسولادو من السكان الأصليين في البرازيل Carl de Souza/ AFP

    يقف كوروبو ايسولادو في مجمع المتحف الهندي المتداعي، الذي دمره الحريق الضخم الذي التهم المتحف الوطني بالبرازيل، أكبر وأقدم مؤسسة علمية في ريو دي جانيرو. ومنذ عام 2006، تعيش عدة عائلات من السكان الأصليين في أكواخ حول مبنى المتحف الهندي المتداعي، الذي يريدون تحويله إلى أول مؤسسة أكاديمية في ريو.

  • تشاجر المحتجون المؤيدون والمعارضون لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي خارج مبنى البرلمان في لندن. Hannah McKay/ Reuters

    تشاجر المحتجون المؤيدون والمعارضون لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي خارج مبنى البرلمان في لندن.

  • بركان فيلاريكا في تشيلي Cristobal Saavedra Escobar/ Reuters

    بركان فيلاريكا ، تصوير ليلي من مدينة بوكون، تشيلي. يبلغ ارتفاع فيلاريكا 2840 مترا أو ما يعادل (92020 قدما) وهو بركان نشط مع بحيرة حمم بركانية حول فوهة البركان.

  • يستمتع ضيفان بوقتهم في متحف الحلوى في سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية. Kelly Sullivan/ Getty Images

    يستمتع ضيفان بوقتهم في متحف الحلوى في سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية.

  • احتفالات بحكم المحكمة الهندية بإلغاء تجريم المثلية الجنسية Abhishek N. Chinnappa/ Reuters

    ناشطة تحتفل بعد صدور القرار الذي وصف بالتاريخي للمحكمة العليا في الهند بعدم تجريم المثلية الجنسية. وقد ألغى الحكم حكمًا صدر في عام 2013 أيد قانونًا من الحقبة الاستعمارية، تم بموجبه تصنيف الجنس المثلي على أنه "مخالف للطبيعة".

  • يحمل أنصار الرئيس السريلانكي السابق ماهيندا راجاباكسا الشموع Dinuka Liyanawatte/ Reuters

    أنصار الرئيس السريلانكي السابق ماهيندا راجاباكسا يحملون الشموع خلال مظاهرة مناهضة للحكومة في كولومبو. أقيل راجاباكسا، الذي يقود المعارضة المشتركة في البلاد ، في عام 2015 وسط مزاعم بانتهاكات لحقوق الإنسان. وينفي راجاباكسا وأسرته ارتكاب أي مخالفات.