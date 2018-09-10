العالم في أسبوع
مجموعة مختارة من أفضل الصور الصحفية التي تم التقاطها حول العالم بين 1 إلى 7 سبتمبر /أيلول.
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Armend Nimani/AFP
امرأة من كوسوفا ترسم على وجهها خلال حفل زفاف تقليدي. كجزء من تقاليد شبه منقرضة، ترسم خلالها على وجوه شابات باستخدام طبقات من الألوان، مع إضافة دوائر ذهبية لترمز إلى دورات الحياة.
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Carl Court/Getty Images
امرأة تمشي على طريق تضرر بشدة بعد أن ضرب زلزال قوي بقوة 6.7 درجة جزيرة هوكايدو بشمال اليابان ، مما تسبب في حدوث انهيارات أرضية ودمار واسع النطاق.
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Clodagh Kilcoyne/ Reuters
قطيع من الغزلان يأخذون قسطا من الراحة أمام الصليب البابوي في حديقة فينيكس في دبلن، ايرلندا.
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Johannes Eisele/AFP
أطفال يصطفون لتحية العلم في أول يوم لهم في المدرسة بعد العطلة الصيفية في شنغهاي، الصين.
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Carl de Souza/ AFP
يقف كوروبو ايسولادو في مجمع المتحف الهندي المتداعي، الذي دمره الحريق الضخم الذي التهم المتحف الوطني بالبرازيل، أكبر وأقدم مؤسسة علمية في ريو دي جانيرو. ومنذ عام 2006، تعيش عدة عائلات من السكان الأصليين في أكواخ حول مبنى المتحف الهندي المتداعي، الذي يريدون تحويله إلى أول مؤسسة أكاديمية في ريو.
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Hannah McKay/ Reuters
تشاجر المحتجون المؤيدون والمعارضون لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي خارج مبنى البرلمان في لندن.
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Cristobal Saavedra Escobar/ Reuters
بركان فيلاريكا ، تصوير ليلي من مدينة بوكون، تشيلي. يبلغ ارتفاع فيلاريكا 2840 مترا أو ما يعادل (92020 قدما) وهو بركان نشط مع بحيرة حمم بركانية حول فوهة البركان.
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Kelly Sullivan/ Getty Images
يستمتع ضيفان بوقتهم في متحف الحلوى في سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية.
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Abhishek N. Chinnappa/ Reuters
ناشطة تحتفل بعد صدور القرار الذي وصف بالتاريخي للمحكمة العليا في الهند بعدم تجريم المثلية الجنسية. وقد ألغى الحكم حكمًا صدر في عام 2013 أيد قانونًا من الحقبة الاستعمارية، تم بموجبه تصنيف الجنس المثلي على أنه "مخالف للطبيعة".
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Dinuka Liyanawatte/ Reuters
أنصار الرئيس السريلانكي السابق ماهيندا راجاباكسا يحملون الشموع خلال مظاهرة مناهضة للحكومة في كولومبو. أقيل راجاباكسا، الذي يقود المعارضة المشتركة في البلاد ، في عام 2015 وسط مزاعم بانتهاكات لحقوق الإنسان. وينفي راجاباكسا وأسرته ارتكاب أي مخالفات.
معرض الصور
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