إيقاف عملية البحث عن مغن ألماني فقد قبالة الشواطئ الكندية

مصدر الصورة AFP/Getty Images Image caption سقط كوبلبوك صباح الأحد من على متن سفينة كانت في رحلة بحرية قبالة الشواطئ الكندية

أُوقفت عمليات البحث عن نجم موسيقى البوب، المغني الألماني دانيال كوبلبوك، الذي فقد خلال رحلة سياحية بحرية قبالة الشواطئ الكندية على المحيط الأطلسي.

وكان كوبلبوك، 33عاما، سقط صباح الأحد من على متن سفينة كانت متوجهة إلى ميناء سانت جونز في مقاطعة نيوفاوندلاند.

وقالت الشركة المنظمة للرحلة البحرية إن سفينة "عايدة لونا" توقفت وعادت إلى موقع الحادثة بعد البحث عن الفنان المفقود داخل السفينة.

وقد رُفعت القضية إلى الشرطة للتحقيق في فقدان شخص.

وقالت القوات المسلحة الكندية في بيان إن "قرارا صعبا" اتخذ لإنهاء عملية البحث صباح الاثنين "بعد الأخذ بنظر الاعتبار قصر مدة إمكانية البقاء على قيد الحياة بفعل درجة حرارة المياه في مثل هذا الوقت من العام".

وقد اُستخدمت سفن حرس السواحل وطائرة عسكرية للمساعدة في عملية البحث عن الرجل المفقود.

وتركز البحث في منطقة تبعد نحو 200 كيلومترا إلى الشمال من سانت جونز.

وكانت السفينة في اليوم السادس عشر من رحلة سياحية بحرية انطلقت من هامبورغ بألمانيا في 29 آب/أغسطس ، ومن المقرر وصولها إلى نيويورك في 14 سبتمبر/أيلول.

وعبرت الشركة المنظمة للرحلة في تغريدة على موقع تويتر عن مواساتها لعائلة الفنان المفقود.

وقد اشتهر كوبلبوك بعد مشاركته في مسابقة للمواهب الفنية في التلفزيون الألماني في عام 2003.

وظهر منذ ذلك التاريخ في عدد من برامج الواقع التلفزيونية، من بينها برنامج "لنرقص" عام 2015.