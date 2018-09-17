مصدر الصورة Reuters Image caption دوقة ساسيكس تعمل على هذا المشروع مع سيدات مسلمات منذ يناير/كانون الثاني

أطلقت ميغان ماركل، دوقة ساسيكس، أول مشروع خاص بها في حياتها الملكية الجديدة، وهو كتاب طهي خيري لدعم عائلات ضحايا حريق برج غرينفيل وأخرين.

وشكلت مجموعة من النساء مبادرة "مطبخ الحي" في مركز المنار للتراث الثقافي الإسلامي في العاصمة البريطانية، في الصيف التالي لكارثة غرينفيل وذلك لإعداد الطعام الطازج لعائلاتهم وجيرانهم.

وتعمل دوقة ساسيكس هناك مع متطوعات في مجال الطهي منذ يناير/ كانون الثاني، وأرادت من هذا الكتاب أن يكون دعما ماليا من خلال المبيعات لاستمرار هذا العمل.

وكانت التحقيقات الرسمية قد أفادت أن عدد ضحايا الحريق بلغ 72 شخصا من بينهم ثمانية عشر طفلا. ومن بين القتلى عدد من البريطانيين من أصول عربية ومن شمال أفريقيا.

وكتبت ميغان مقدمة كتاب وصفات الطعام، الذي ألفه الطهاة في المبادرة الخيرية المحلية Hub Community Kitchen ، ومقرها بالقرب من برج غرينفيل المنكوب غربي لندن.

وقالت إنها تشعر بأنها "مرتبطة" بالمشروع كمكان للنساء يتبادلن فيه "الضحك والحزن والبكاء ووصفات الطهي".

وحمل الكتاب عنوان "معا: كتاب طهي الحي"، ويضم 50 وصفة تقدمها نساء تأثرت حياتهن بحادث حريق برج غرينفيل في يناير/كانون الثاني 2017، والذي قتل فيه العشرات.

من الذي سيغير الآخر، ميغان ماركل أم العائلة المالكة؟

مشوار حياة ميغان ماركل خطيبة الأمير هاري

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الحزن والفرح

وجمعن معا بعض الوصفات المفضلة في الكتاب، على أمل استمرار هذا العمل في مساعدة ودعم عائلات غرينفيل وعائلات أخرى في الحي.

وساعدت ميغان ماركل النساء في العثور على دار نشر للكتاب، وتولت المؤسسة الملكية، وهي مؤسسة خيرية أسسها أفراد العائلة المالكة دوق ودوقة كامبريدج ودوق ودوقة ساسيكس، توفير الدعم القانوني والإداري.

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وفي مقدمتها للكتاب، قالت دوقة ساسيكس إن هذا المطبخ يجمع الثقافات معا تحت سقف واحد ويتيح الفرصة للاستمتاع "بالحاجة العالمية للتواصل والاجتماع على تناول الطعام في أوقات الحزن والفرح".

وأضافت "من خلال هذا المسعى الخيري، يمكن لهذا المطبخ الازدهار والحفاظ على بقاء روح المجتمع العالمي حية".

ويتميز الكتاب بوجود وصفات أطعمة عائلية من أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق البحر المتوسط.

وتقول النساء في الكتاب :"مطبخنا مكان دائم لتقديم الطعام الجيد والحب والمساندة والصداقة".

"نطهو الأطعمة التي تربينا عليها دون قلق وتكون الوصفات جيدة لأنها مجربة مرات كثيرة، إنه (الكتاب) للطعام المريح المناسب".

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