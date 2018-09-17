أبو الهول في معبد جنوبي مصر

مصدر الصورة Reuters Image caption يقول علماء الآثار إن التمثال المكتشف ربما يعود إلى عصر الحكم البلطمي

عثر علماء آثار على تمثال لأبي الهول أثناء أعمال تهدف إلى خفض منسوب المياه الجوفية في معبد كوم امبو في مدينة أسوان جنوبي مصر.

وقالت وزارة الآثار المصرية إن التمثال مصنوع من الحجر الرملي.

ويعود التمثال على أرجح التقديرات إلى العصر البطلمي الذي امتدت فترة حكمه في مصر من عام 305 قبل الميلاد حتى غزو الرومان في عام 30 قبل الميلاد.

كما عُثر في المعبد على لوحتين من الحجر الرملي يحملان اسم الملك بطليموس الخامس.

ويصل عرض التمثال إلى 28 سنتيمترا بطول 38 سنتيمترا.

مصدر الصورة Reuters Image caption اكتشف التمثال أثناء أعمال تهدف إلى خفض منسوب المياه الجوفية في معبد كوم امبو

وقال عبد المنعم سعيد، مدير عام آثار أسوان، إن البعثة ستستكمل دراساتها الأثرية للتمثال المكتشف لمعرفة المزيد من المعلومات التاريخية عنه.

ويمثل تمثال أبي الهول السلطة الملكية في مصر القديمة، إذ يحمل دلالة القوة الجسدية المتمثلة في هيئة الأسد ورأس الملك.

ويعتبر التمثال الكبير الواقع بجوار أهرامات الجيزة من أهم معالم الجذب السياحي في المنطقة.

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