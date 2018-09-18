أزياء النجوم تزين حفل جوائز إيمي 2018
جائزة إيمي التلفزيونية الأمريكية في حفلها السبعين، استعاضت عن السجادة الحمراء بسجادة ذهبية لاستقبال أبرز نجوم التلفزيون، في مدينة لوس أنجليس.
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الممثلة الأمريكية جيسيكا بيل المرشحة لإحدى الجوائز ظهرت على السجادة "الذهبية" برفقة الممثل والمغني الشهير جاستين تمبرليك
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نجمة مسلسل "إنسكيور"، إيسا راي، مرشحة لجائزة أفضل ممثلة في دور رئيسي عن فئة الكوميديا
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نجمة مسلسل "غيلمور غيرلز" الممثلة أليكسيس بليدل
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سكارليت جوهانسن مع شريكها كولين جوست
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الممثلة في الدراما التلفزيونية "جينيس بيكاسو" بوبي ديليفين رشحت لنيل جائزتين
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الممثل في الدراما التلفزيونية "هاندميدس تيل" جوزيف فينيس المرشح لنيل جائزة أفضل ممثل مساعد
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النجمة كرستين بيل التي شاركت في مسلسل "ذي غود بليس" ومسلسل "تيد دانسون".
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الممثلة سارة بولسون رشحت لجائزة أفضل ممثلة
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الممثلة أليسون جاني التي حصلت على جائزة أوسكار مطلع العام الجاري، رُشحت لنيل جائزة أفضل ممثلة رئيسية عن فئة الكوميديا
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الممثلان اليافعان نوا شناب وغيتن ماتاراتزو في مسلسل "سترنجر ثينغز" من انتاج شركة نيتفليكس، والذي ترشح لثلاثة جوائز
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طاقم العمل في البرنامج التلفزيوني الشهير "كوير آي"
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الممثلة تيفاني هاديش ظهرت ترتدي فستانا ملونا بألوان مستوحاة من العلم الإريتيري
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نجم مسلسل "ذيس إز أس" الممثل ستيرلينغ كاي براون، رُشح لنيل جائزة أفضل ممثل في دور رئيسي عن فئة المسلسلات الدرامية
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الممثلة ساندرا أو رُشحت لنيل جائزة أفضل ممثلة عن دورها في مسلسل "كيلينغ إيف"
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فازت الممثلة البريطانية كلير فوي بجائزة أفضل ممثلة في دور رئيسي عن أدائها في مسلسل "ذا كراون" .
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الممثلة في المسلسل التلفزيوني "أي إتش إس: كلت" أدينا بورتر رشحت لجائزة أفضل ممثلة مساعدة.
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الممثل ومقدم البرامج البريطاني جيمس كوردن رشح لنيل جائزة أفضل مقدم برامج في برنامج حواري ترفيهي
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