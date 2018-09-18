أزياء النجوم تزين حفل جوائز إيمي 2018

جائزة إيمي التلفزيونية الأمريكية في حفلها السبعين، استعاضت عن السجادة الحمراء بسجادة ذهبية لاستقبال أبرز نجوم التلفزيون، في مدينة لوس أنجليس.