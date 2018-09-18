أزياء النجوم تزين حفل جوائز إيمي 2018

  • 18 سبتمبر/ أيلول 2018

جائزة إيمي التلفزيونية الأمريكية في حفلها السبعين، استعاضت عن السجادة الحمراء بسجادة ذهبية لاستقبال أبرز نجوم التلفزيون، في مدينة لوس أنجليس.

  • جيسيكا بيل وجاسيتن تمبرليك Getty Images

    الممثلة الأمريكية جيسيكا بيل المرشحة لإحدى الجوائز ظهرت على السجادة "الذهبية" برفقة الممثل والمغني الشهير جاستين تمبرليك

  • إيسا راي Getty Images

    نجمة مسلسل "إنسكيور"، إيسا راي، مرشحة لجائزة أفضل ممثلة في دور رئيسي عن فئة الكوميديا

  • أليكسس بليدل Getty Images

    نجمة مسلسل "غيلمور غيرلز" الممثلة أليكسيس بليدل

  • سكارليت جوهانسن مع شريكها كولين جوست Getty Images

    سكارليت جوهانسن مع شريكها كولين جوست

  • بوبي ديليفين Getty Images

    الممثلة في الدراما التلفزيونية "جينيس بيكاسو" بوبي ديليفين رشحت لنيل جائزتين

  • جوزيف فينيس وزوجته Getty Images

    الممثل في الدراما التلفزيونية "هاندميدس تيل" جوزيف فينيس المرشح لنيل جائزة أفضل ممثل مساعد

  • كرستين بيل Getty Images

    النجمة كرستين بيل التي شاركت في مسلسل "ذي غود بليس" ومسلسل "تيد دانسون".

  • سارة بولسون Getty Images

    الممثلة سارة بولسون رشحت لجائزة أفضل ممثلة

  • أليسون جاني Getty Images

    الممثلة أليسون جاني التي حصلت على جائزة أوسكار مطلع العام الجاري، رُشحت لنيل جائزة أفضل ممثلة رئيسية عن فئة الكوميديا

  • نوا شناب وغيتن ماتاراتزو Getty Images

    الممثلان اليافعان نوا شناب وغيتن ماتاراتزو في مسلسل "سترنجر ثينغز" من انتاج شركة نيتفليكس، والذي ترشح لثلاثة جوائز

  • كوير آي Getty Images

    طاقم العمل في البرنامج التلفزيوني الشهير "كوير آي"

  • تيفاني هاديش Getty Images

    الممثلة تيفاني هاديش ظهرت ترتدي فستانا ملونا بألوان مستوحاة من العلم الإريتيري

  • ستيرلينغ براون وزوجته Getty Images

    نجم مسلسل "ذيس إز أس" الممثل ستيرلينغ كاي براون، رُشح لنيل جائزة أفضل ممثل في دور رئيسي عن فئة المسلسلات الدرامية

  • ساندرا أو Getty Images

    الممثلة ساندرا أو رُشحت لنيل جائزة أفضل ممثلة عن دورها في مسلسل "كيلينغ إيف"

  • كلير فوي Getty Images

    فازت الممثلة البريطانية كلير فوي بجائزة أفضل ممثلة في دور رئيسي عن أدائها في مسلسل "ذا كراون" .

  • أدينا بورتر Getty Images

    الممثلة في المسلسل التلفزيوني "أي إتش إس: كلت" أدينا بورتر رشحت لجائزة أفضل ممثلة مساعدة.

  • جيمس كوردن وزوجته Getty Images

    الممثل ومقدم البرامج البريطاني جيمس كوردن رشح لنيل جائزة أفضل مقدم برامج في برنامج حواري ترفيهي

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