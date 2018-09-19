وفاة الفنان المصري جميل راتب عن عمر يناهز 92 عاما

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توفي الفنان المصري جميل راتب عن عمر يناهز 92 عاما.

وقال مدير أعماله هاني التهامي لبي بي سي إن راتب توفي في ساعة مبكرة فجر اليوم الأربعاء.

وكتب التهامي على حسابه على فيسبوك يقول: "البقاء لله، رحل عن دنيانا الفنان والأب والصديق والممثل جميل راتب".

ولد راتب في أغسطس/آب 1926 ودرس في مدرسة الحقوق الفرنسية بالقاهرة، وحصل في بداية الأربعينيات على جائزة الممثل الأول على مستوى المدارس.

وقد أهله إتقانه للغة الفرنسية للتمثيل في عدد من الأعمال العالمية، لعل أبرزها مشاركته في فيلم "لورانس العرب" إلى جانب النجم المصري الراحل عمر الشريف.

وشارك راتب في عشرات الأفلام والمسلسلات مثل "الكيف" و"طيور الظلام" و"حب في الزنزانة" و"البداية" و"على من نطلق الرصاص"، و"أحلام الفتى الطائر"، و"رحلة المليون"، و"ضمير أبله حكمت".

وبحسب نقاد يعتبر فيلم "الصعود إلى الهاوية"من أهم المحطات في مشوار الفنان الراحل الفنية، كما كان دور "مفيد أبو الغار" في مسلسل "الراية البيضاء" من أهم الأدوار التلفزيونية التي اشتهر بها في العالم العربي.

وأدى راتب أداء صوتيا مميزا في فيلم عمر المختار لشخصية الضابط الإيطالي توميللي.