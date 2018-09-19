جدل حول "مثلية" شخصيتي بدر وأنيس في برنامج "افتح يا سمسم"

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نفت الشركة المنتجة لبرنامج الأطفال الشهير "شارع سمسم" أن الثنائي "بيرت وإرني" مثليا الجنس.

وفي النسخة العربية من البرنامج والتي كانت تحمل اسم "افتح يا سمسم" كانت الشخصيتان معروفتان بالثنائي "بدر وأنيس"

وجاء نفي الشركة، وهي منظمة غير ربحية، بعد تصريحات لأحد كتاب المسلسل حول شخصيتي "بيرت وإرني".

وكان الكاتب مارك سالتزمان قد قال إن كتاباته حولهما كانت مستوحاة من علاقته بمنتج الأفلام أرنولد غلاسمان.

لكن الشركة المنتجة للمسلسل أصدرت عقب ذلك بيانا قالت فيه إن الثنائي بيرت وإرني "ليس لديه ميول جنسية".

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وأضافت "على الرغم من أنهما قد يبدوان بشرا، لكنهما في واقع الأمر يبقيا مجرد دمى، كان الهدف من ورائها تعليم الأطفال الصغار أنه بالإمكان إنشاء صداقات قوية حتى مع من يختلفون عنا كثيرا".

وكان سالتزمان أدلى بتصريحاته حول الثنائي في مقابلة مع موقع "كويرتي" الإخباري المعني بشؤون مثليي ومتحولي ومزدوجي الجنس.

وقال "لطالما شعرت حين كنت أكتب شخصيتي بيرت وإرني بأنهما شريكان، ببساطة ودون أجندة مسبقة".

كما أضاف "لا أعتقد أنني كنت لأجد طريقة أخرى لكتابة الشخصيتن سوى أنهما شريكان متحابان".

ولطالما أحاطت التكهنات بثنائي الدمى، الذي كان يتشارك غرفة النوم، وإن كان في سريرين منفصلين، منذ ظهوره لأول مرة في أولى حلقات البرنامج عام 1969.

وقد أصبح بيرت وإيرني أيقونات في مجتمع المثليين، بل وألهمت شخصيتاهما مسرحية العرائس الشهيرة في برودواي "كيو".

كما نشرت صحيفة "نيويوركر" عام 2013 صورة غلاف للثنائي وهما جالسان ملتصقان يشاهدان التلفاز، ووضعت عنوانا للصورة "لحظة فرح".

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