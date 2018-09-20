محطات في حياة الممثل الراحل جميل راتب

مصدر الصورة Getty Images Image caption الممثل الراحل جميل راتب والممثلتان ليلى علوي وعلا غانم المصريتان بعد حفل تسلم جائزة للفيلم المصري " ليلة البيبي دول" في أيار/مايو 2008

رحل الممثل الكبير جميل راتب في التاسع عشر من سبتمبر/أيلول الحالي بعد مسيرة فنية طويلة بدأت منذ خمسينيات القرن الماضي من خلال أعماله الفنية في المسرح والسينما والدراما المصرية.

ولد جميل راتب ( 1926- 2018) في القاهرة، من أبوين مصريين من عائلتين ثريتين، بعد إنهائه المرحلة الثانوية، درس الحقوق في القاهرة لعام واحد، ثم انتقل إلى باريس ليكمل دراسته. وقدم خلال مسيرته الفنية 67 فيلماً سينمائياً.

تزوج من ممثلة فرنسية اعتزلت لاحقا أثناء تواجده في باريس. وانفصلا لاحقا مع حافظا على علاقة صداقة بحسب مصادر مصرية.

حصل على جائزة أفضل ممثل لأدائه دور البطولة في فيلم " أنا الشرق" مع نخبة من النجوم في أربعينيات القرن الماضي، وبعد ذلك سافر إلى باريس، ودرس هناك فن المسرح وبدأ بمسيرته الفنية.

ولعب الكثير من أدوار الشر بسبب ملامح وجهه البارزة والحادة. ولم يقتصر أعمال الفنان الراحل على السينما المصرية فقط، بل شارك في عشرات الأفلام الأجنبية وخاصة الفرنسية، والعربية غير المصرية ونال جوائز عديدة على أدواره.

وكان نجاحه في السينما المصرية سبباً لطلب الفرنسيين والعرب مشاركته.

مصدر الصورة Getty Images Image caption مشهد من مسلسل " مسألة مبدأ" للراحل جميل راتب مع الممثل خالد النبوي والممثلة رشا مهدي في 13 سبتمبر/أيلول 2003

أفلامه السينمائية

شارك في أعمال سينمائية مميزة وحصل على العديد من الجوائز عن أدواره منها:

ليلة القدر و أنا الشرق ولورنس العرب والكدّاب وسنة أولى حب ومسافر بلا طريق وعروس البحر وخلف أسوار الجامعة وضيف على العشاء والعرافة حكاية وراء كل باب وحب في الزنزانة وكيدهن عظيم وأحضان الخوف وحرامي وعسل الحب المر ونوارة والوحش وحالة تلبس وراجل بسبع أرواح وعمر المختار وغيرها العديد من الأفلام العربية.

اقرأ ايضاً:

وفاة الممثل المصري نور الشريف

رحيل الممثل المصري حسن مصطفى عن عمر يناهز الـ 82

دراما تلفزيونية

ولم تخلُ الدراما المصرية من مشاركته في أعمال غاية في الأهمية منها:

أحلام الفتى الطائر و زينب والعرش، والكعبة المشرفة والجلاد والحب، ورحلة المليون وغداً تتفتح الزهور والسرايا و سنبل بعد المليون والراية البيضا وكلام رجالة ويوميات وانيس وثمن الخوف ووجه القمر وفارس بلا جواد وحد السكين ومسألة مبدأ ووهج الصيف وطعم الأيام وهمس الجذور وعايش في الغيبوبة وغيرها العديد من المسلسلات التي انتشرت في العالم العربي.

مسرحيات

قدم إلى جانب أعماله السينمائية والدراما، عدة مسرحيات منها عائلة وانيس واليهودي التائه وزيارة السيدة العجوز والأستاذ وشهرزاد وغيرها.

جوائز

تم تكريمه في مهرجان القاهرة السينمائي عام 2005.

وتم تكريمه من نقابة المهن التمثيلية عن جميع أعماله عام 2015.

وفي عام 2016، حصل على تكريم من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح المعاصر والتجريبي في دورته الـ 33.

وفي عام 2017 كُرِّم في مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية فى الدورة السابعة له.

وكان آخر تكريم له في العام الحالي من منظمة الأمم المتحدة للفنون خلال احتفالها بعيد الأب.

--------------------------------------------------------------------

يمكنكم استلام إشعارات بأهم الموضوعات بعد تحميل أحدث نسخة من تطبيق بي بي سي عربي على هاتفكم المحمول.