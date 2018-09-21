بالصور: تغيير حياة مرضى الخرف

  • 21 سبتمبر/ أيلول 2018

مجموعة من الصور توثق جهود مواجهة العزلة والوصمة التي يعانيها مرضى الخرف

  • مسن LEAH BEACH

    يعيش موجانانيتا في قرية كينية، وتقول عنه زوجته، التي تساعده في ارتداء ثيابه في هذه الصورة، إنه "نسي الطرق في القرية التي عاش عمره كله فيها، كما لا يستطيع ارتداء ملابسه أو الإمساك بالشوكة لتناول الطعام". وحتى وقت قريب، لم يكن أهل القرية التي يقطن بها موجانانيتا يعرفون ما هو الخرف، لذلك لم يكن لديهم فكرة عن السبب وراء تصرفاته الغريبة، لكن مع الارتقاء بالوعي بهذا النوع من الأمراض، بدأ الرجل يحصل على دعم كبير من قبل المحيطين به، وسوف تتحسن حياته إلى حدٍ كبير.

  • مسنة CATHY GREENBLAT

    عندما قدمت ديدي إلى دار نايتنغايل لرعاية مرضى الخرف في بانغلور في الهند، كانت تعاني من اكتئاب حاد وشعور بالوحدة ولا تبرح كرسيها المتحرك. أما الآن، فالوضع تغير بعد أن تحسنت حالتها الصحية وأصبحت أكثر اجتماعية وانخراطا في الأنشطة الجماعية. وتظهر في الصورة مع أشوان، إحدى العاملات في الدار.

  • زوجان SIMON RAWLES

    يعاني تيري من الخرف إلى درجة أدت إلى انحراف حاد في سلوكه إلى حد لم يتمكن أحد عنده من مساعدة الزوجة في رعايته. ويقدم أحد المراكز الصحية الذي يركز على خدمات الصينيين في لندن دعما لتيري وزوجته التي تمتد أصولها إلى هونج كونج.

  • سيدات LEAH BEACH

    ترعى سارة، وهو اسمها المستعار، شقيقتها التي وصلت إلى مرحلة متأخرة من الخرف في جنوب أفريقيا. وتعتقد أسرة السيدتين أنهما مصابتان بلعنة ما؛ الأولى لأعراض الخرف التي تعاني منها والثانية لأنها تصر على البقاء معها. وتوقفت سارة عن إرسال ابنتها إلى المدرسة حتى تتمكن من مساعدتها في رعاية شقيقتها التي تعاني هذا المرض ولتوفير النفقات لدعم الأسرة.

  • مسنة LEAH BEACH

    نزيلة في مركز خاص في غواتيمالا لرعاية مرضى الخرف يستضيف هؤلاء المرضى الذين لا يستطيع ذويهم رعايتهم. وأغلب النزلاء في هذا المركز من المشردين أو من تخلت عنهم أسرهم. ويقدم ثلاثة مسؤولين في هذا المركز خدمات الرعاية الصحية لثلاثين نزيلا. ورغم ندرة التمويل، يحصل النزلاء على وجباتهم وأسِرَتهم بشكل منتظم.

  • مسنة مصابة بالخرف CATHY GREENBLAT

    بدأت ماريا في مواجهة صعوبات في القدرات المعرفية تتزايد بمرور الوقت، ما جعل من الصعب عليها أن تعيش بمفردها في المنزل الذي قضت به حياتها في سانتو دومينغو باريو في جمهورية الدومينيكان. والآن أدركت أنه يتحتم عليها الانتقال للعيش في منطقة ريفية حيث تعيش أسرتها، لكن فكرة ترك منزلها تسبب لها ألما شديدا.

  • مسن وابنته CATHY GREENBLAT

    تواجه أعداد كبيرة من الأسر في غانا ممارسات التمييز نظرا لعدم توافر فهم واضح للخرف. وتفرق شمل أسرة دورسي عندما أصيب والدها بنيامين بالخرف. واتهم المجتمع بنيامين بأنه غريب الأطوار لعدم فهم حقيقة المرض الذي تعرض له بعد وفاة ابنه في حادث مأساوي. ووفرت جمعية رعاية مرضى ألزهايمر هذه الصور لنا في مسعى لحث المجتمعات على اتخاذ إجراء دولي قوي لمكافحة الخرف.

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