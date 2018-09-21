بالصور: تغيير حياة مرضى الخرف

يعيش موجانانيتا في قرية كينية، وتقول عنه زوجته، التي تساعده في ارتداء ثيابه في هذه الصورة، إنه "نسي الطرق في القرية التي عاش عمره كله فيها، كما لا يستطيع ارتداء ملابسه أو الإمساك بالشوكة لتناول الطعام". وحتى وقت قريب، لم يكن أهل القرية التي يقطن بها موجانانيتا يعرفون ما هو الخرف، لذلك لم يكن لديهم فكرة عن السبب وراء تصرفاته الغريبة، لكن مع الارتقاء بالوعي بهذا النوع من الأمراض، بدأ الرجل يحصل على دعم كبير من قبل المحيطين به، وسوف تتحسن حياته إلى حدٍ كبير.