بعدسات الجمهور: حجرتي المفضلة

سوكانيا غوهاثاكورتا تقول عن صورتها: "هذه المجموعة من الكتب، التي تتناول عددا كبيرا من الموضوعات، والجو السحري الذي خلقته الزخارف الجميلة جعلت هذه المكتبة في قرية أويا بجزيرة سانتوريني اليونانية واحدة من غرفي المفضلة، حيث أود العودة إليها مرارا".