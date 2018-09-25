بعدسات الجمهور: حجرتي المفضلة

  • 25 سبتمبر/ أيلول 2018

في كل أسبوع ننشر عددا من صور القراء التي تتناول موضوعا نحدده سلفا، وعنوان موضوعنا هذه المرة هو "حجرتي المفضلة".

  • بعدسات الجمهور: حجرتي المفضلة JENNY DOWNING

    أرسلت جيني داوننغ صورة لمنزل صغير من الطين على منزل أحد جيرانها. وتقول جيني: "هناك زوجان غريبا الأطوار يسكنان في مكان قريب في منزل متهدم نمر به في كثير من الأحيان. وأنا أتوق إلى دق الباب".

  • بعدسات الجمهور: حجرتي المفضلة NICK COLLINS

    يقول نيك كولينز عن صورته: "هذا المنظر من الكرسي المريح الذي أجلس عليه للقراءة والتأمل، قبل أن أخلد للنوم".

  • بعدسات الجمهور: حجرتي المفضلة SUKANYA GUHATHAKURTA

    سوكانيا غوهاثاكورتا تقول عن صورتها: "هذه المجموعة من الكتب، التي تتناول عددا كبيرا من الموضوعات، والجو السحري الذي خلقته الزخارف الجميلة جعلت هذه المكتبة في قرية أويا بجزيرة سانتوريني اليونانية واحدة من غرفي المفضلة، حيث أود العودة إليها مرارا".

  • بعدسات الجمهور: حجرتي المفضلة KIRK LINDSAY

    كيرك ليندسي أرسلت هذه الصورة للقاعة الرئيسية في "فندق الجليد" بشمال السويد. وتصف المشهد بأنه "بارد وصامت بشكل مخيف، لكنه مذهل حقًا".

  • بعدسات الجمهور: حجرتي المفضلة LUCIA VELASCO

    تقول لوسيا فيلاسكو عن صورتها: "الحمامات المشمسة هي ملاذي الآمن".

  • بعدسات الجمهور: حجرتي المفضلة TRACY DANIELS

    ترايسي دانيالز التقطت هذه الصورة. تقول ترايسي: "الغرفة المفضلة لكلبي ويلسون هي غرفة النوم حيث يمكن دائمًا العثور عليه نائما على الوسائد".

  • بعدسات الجمهور: حجرتي المفضلة BRIAN SCADDING

    شاركنا بريان سكادنغ بهذه الصورة لكوخ بحديقة منزله، حوّله إلى "كهف خشبي لرجل عامل".

  • بعدسات الجمهور: حجرتي المفضلة SENDRA KERHERVE

    سيندرا كيرهيرف شاركتنا بهذه الصورة من غرفة ابنتها البالغة من العمر 10 سنوات.

  • بعدسات الجمهور: حجرتي المفضلة AADHITYAA

    تقول أدهيتيا عن صورتها هذه: "هذه هي غرفة الدراسة الخاصة بي في المنزل. الألوان في هذه الغرفة متميزة جدًا ومريحة للعين كذلك".

  • بعدسات الجمهور: حجرتي المفضلة MENNY

    وأخيرا صورة التقطتها ميني لغرفتها المفضلة.

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