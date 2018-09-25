بعدسات الجمهور: حجرتي المفضلة
في كل أسبوع ننشر عددا من صور القراء التي تتناول موضوعا نحدده سلفا، وعنوان موضوعنا هذه المرة هو "حجرتي المفضلة".
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JENNY DOWNING
أرسلت جيني داوننغ صورة لمنزل صغير من الطين على منزل أحد جيرانها. وتقول جيني: "هناك زوجان غريبا الأطوار يسكنان في مكان قريب في منزل متهدم نمر به في كثير من الأحيان. وأنا أتوق إلى دق الباب".
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NICK COLLINS
يقول نيك كولينز عن صورته: "هذا المنظر من الكرسي المريح الذي أجلس عليه للقراءة والتأمل، قبل أن أخلد للنوم".
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SUKANYA GUHATHAKURTA
سوكانيا غوهاثاكورتا تقول عن صورتها: "هذه المجموعة من الكتب، التي تتناول عددا كبيرا من الموضوعات، والجو السحري الذي خلقته الزخارف الجميلة جعلت هذه المكتبة في قرية أويا بجزيرة سانتوريني اليونانية واحدة من غرفي المفضلة، حيث أود العودة إليها مرارا".
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KIRK LINDSAY
كيرك ليندسي أرسلت هذه الصورة للقاعة الرئيسية في "فندق الجليد" بشمال السويد. وتصف المشهد بأنه "بارد وصامت بشكل مخيف، لكنه مذهل حقًا".
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LUCIA VELASCO
تقول لوسيا فيلاسكو عن صورتها: "الحمامات المشمسة هي ملاذي الآمن".
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TRACY DANIELS
ترايسي دانيالز التقطت هذه الصورة. تقول ترايسي: "الغرفة المفضلة لكلبي ويلسون هي غرفة النوم حيث يمكن دائمًا العثور عليه نائما على الوسائد".
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BRIAN SCADDING
شاركنا بريان سكادنغ بهذه الصورة لكوخ بحديقة منزله، حوّله إلى "كهف خشبي لرجل عامل".
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SENDRA KERHERVE
سيندرا كيرهيرف شاركتنا بهذه الصورة من غرفة ابنتها البالغة من العمر 10 سنوات.
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AADHITYAA
تقول أدهيتيا عن صورتها هذه: "هذه هي غرفة الدراسة الخاصة بي في المنزل. الألوان في هذه الغرفة متميزة جدًا ومريحة للعين كذلك".
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MENNY
وأخيرا صورة التقطتها ميني لغرفتها المفضلة.
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