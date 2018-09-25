رحيل الكاتب والمفكر المصري جلال أمين

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توفي الكاتب والمفكر المصري البارز جلال أمين بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 83 عاما، حسبما نقلت وسائل إعلام مصرية عن أسرته.

وذكرت "بوابة الأهرام" أنها تواصلت مع زوجة جلال أمين وتحمل الجنسية الإنجليزية فأكدت وفاته بعد صراع مع المرض إثر عودته من رحلة علاج بالخارج.

ويعد جلال أمين أحد أعلام الفكر الاقتصادي في مصر والمنطقة العربية، وهو ابن المفكر الإسلامي الراحل أحمد أمين، صاحب موسوعة فجر الإسلام وضحى الإسلام وظهر الإسلام.

وللكاتب الراحل عدد من المؤلفات أبرزها "ماذا حدث للمصريين؟"، "محنة الدنيا والدين في مصر"، و"مصر والمصريون في عهد مبارك".