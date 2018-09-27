مصدر الصورة Getty Images Image caption كانت جامعات العراق ضمن عملية إعادة إعمار البلاد

دخلت جامعة بغداد، أكبر جامعات العراق، ترتيب صحيفة التايمز للتعليم العالي والجامعي في العالم للمرة الأولى.

ووصلت جامعة بغداد إلى القائمة لتصبح واحدة من بين 1250 جامعة بحثية تضمها القائمة.

وأثنت الصحيفة على الجامعة لبناء شراكات أكاديمية دولية.

وما زالت جامعة أكسفورد في المرتبة الأولى للعام الثالث على التوالي، ولكن التصنيف العام للجامعات في بريطانيا وُصف بأنه "انحدر بصورة طفيفة".

وظهرت جامعة بغداد في قوائم أخرى للتصنيف الدولي للجامعات، ولكنها المرة الأولى التي تدخل فيها ترتيب صحيفة التايمز لمؤسسات التعليم العالي، في الفئة من 801 إلى 1000.

وقال فيل باتي، المدير التحريري لقائمة التايمز، إن جامعة بغداد "قوية للغاية في التعاون الدولي"، وهذا يعكس أهمية الجامعات في عملية الإعمار بعد الحرب.

وكانت جامعة الموصل العراقية قد وقعت تحت سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية عام 2014، وواجه أساتذتها عنفا وإرهابا بالغا، كما شهدت جامعتها تدميرا واسعا.

وبعد الولايات المتحدة واليابان وبريطانيا، تأتي الصين في المرتبة الرابعة من حيث عدد الجامعات في الترتيب العالمي للجامعات.

Image caption حظيت جامعة بغددا بالثناء لبناء شراكات دولية

الجامعات العشرون الأولى في القائمة: