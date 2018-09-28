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قالت الممثلة البريطانية جودي دينش إنه من الخطأ استبعاد "صديقها العزيز" كيفين سبيسي من دوره في فيلم بعد تصويره، وإعادة مشاهده بالاستعانة بممثل آخر.

وقالت دينش في مهرجان سان سابستيان السينمائي في اسبانيا "لا يمكنني أن أوافق باي صورة من الصور، ومهما كان ما فعله، أن تبدأ في القطع من الفيلم".

وقالت دينش إن سبيسي كان "مصدرا كبيرا للمواساة"، عندما عملا معا في فيلم بعد وفاة زوجها.

ويواجه سبيسي الحائز على جائزة الأوسكار عددا من الاتهامات بالتحرش الجنسي. وينفي سبيسي الاتهامات الموجهة إليه.

وأدت الفضيحة إلى أن يقتطع المخرج ريدلي سكوت جميع المشاهد التي ظهر فيها سبيسي فيلمه "كل اموال العالم" في دور الثري النفطي جون بول غيتي، وإعادة تصوير جميع المشاهد بالاستعانة بالممثل كريستوفر بلامر.

ورُشح بلامر لجوائز الأوسكار والبافتا والغولدن غلوب عن دوره في الفيلم.

وقالت دينش في المهرجان إن استبعاد سبيسي يمثل "سابقة مثيرة للقلق".

وقالت دينش للصحفيين "هل يتوجب علينا أن نعود في التاريخ ونقتطع أدوار كل من أساء السلوك أو خرق القانون أو ارتكب أي مخالفة"؟

وأضافت "هل سنقتطعهم من التاريخ؟ لا أعلم شيئا عن ملابسات الأمر ولكن أظن أن كان، وما زال، ممثلا عظيما وصديقا عزيزا".

وقالت ديتنش إنها "لا يمكنها أن تتخيل" الحالة التي يمر بها سبيسي الآن.

وكانت متحدثة باسم سبيسي إنه "يمضي الوقت اللازم للحصول على تقييم لحالته والعلاج".

وبعد الاتهامات التي وجهت لسبيسي، أعلنت نتفليكس استبعاده من الجزء الأخير من مسلسل "هاوس أوف كاردز" الشهير.