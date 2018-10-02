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كشفت الممثلة الأمريكية، غوينث بالترو، الحائزة على جائزة أوسكار، عن زواجها بالمنتج التلفزيوني براد فالتشوك.

وتناقلت بعض الصحف والمجلات الفنية أن الثنائي قد تزوجا في حفل خاص أقيم يوم السبت الماضي، في منزل غوينيث الفاخر في منطقة هامبتون في نيويورك.

وفي ما بدا أنه تأكيد لخبر الزواج، نشرت الممثلة المعروفة يوم الأحد، صورة على موقع التواصل الاجتماعي أنستغرام، ليدها ويد زوجها الجديد يظهر فيهما خاتما الزواج.

ووفقا لمجلة بيبول، حضر الزفاف مجموعة من نجوم هوليود، من بينهم المخرج ستيفن سبيلبرغ، والنجمة كاميرون دياز، والممثل روبرت داوني جونيور، الذي تشارك معها بطولة فلم "أيرون مان".

واشتهر المنتج براد فالتشوك بانتاج مسلسلات ناجحة مثل مسلسل "غلي" ومسلسل "أمريكان هورور ستوريز" ومسلسل "سكريم كوينز".

وكانت غوينث بالترو، قد ظهرت بدور معلمة بديلة في الجزء الثاني من مسلسل "غلي" عامي 2010 و 2011.

وكان الثنائي كشفا عن علاقتهما عام 2015، وأعلنا خطوبتهما عبر صورة غلاف مجلة "غوب" التي تمتلكها غوينث.

وفي بيان مشترك للبرنامج الصباحي الشهير "غود مورنينغ أمريكا" قالا: "نشعر بأننا محظوظان كثيرا لأننا ارتبطنا في هذه المرحلة المفصلية في حياة كلينا، في وقت يمكن لنجاحاتنا وإخفاقاتنا أن تشكل بناء صحيا لعلاقة مفعمة بالسعادة".

وهذا هو الزواج الثاني لغوينث، إذ انفصلت عام 2014 عن المغني البريطاني الشهير، كريس مارتن، بعد علاقة دامت عشر سنوات، وحصلت على الطلاق الرسمي عام 2016.

وقد حافظ الطرفان على صداقتهما بعد الطلاق، لكن مارتن لم يحضر زفاف زوجته السابقة، لارتباطه بحفل غنائي في مهرجان "غلوبال ستيزين" .

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