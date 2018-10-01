وفاة شارل أزنافور، أسطورة الغناء الفرنسي، عن 94 عاما

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توفي أسطورة الغناء الفرنسي شارل أزنافور، الذي باع اكثر من 180 مليون اسطوانة خلال مسيرته الفنية التي دامت أكثر من 80 عاما، عن 94 عاما.

وتوفي أزنافور في أحد منازله في جنوبي غرب فرنسا، حسبما أكد مدير أعماله.

ومن بين أشهر أغاني أزنافور اغنية "She"، كما أنه حصل على نجمة في طريق المشاهير في هوليوود عام 2017. وقد تزوج أزنافور ثلاث مرات وله ستة أبناء.

ولد أزنافور في باريس عام 1924 لوالدين من الأرمن فرا من الإبادة الجماعية في بلادهما لبدء حياة جديدة في العاصمة الفرنسية.

وكان من المزمع أن يبدأ أزنافور جولة غنائية في فرنسا وسويسرا بدءا من نوفمبر/تشرين الثاني من العام الحالي.

وعاد أزنافور مؤخرا من جولة غنائية في اليابان، بعد ان اضطر لإلغاء عدد من الحفلات صيفا بسبب كسر في ذراعه.

وسجل أزنافور أكثر من 1200 بسبع لغات وأقام حفلات في 94 دولة.

Image caption أزنافور

وواصل أزنافور الغناء في عقده التاسع في قاعات احتشدت بجمهوره ونفدت تذاكرها. واستمر في كتابة أغان بعضها عن حياته، ومن بينها أغنية للاحتفال بمرور 50 عاما على زواجه.

وعلاوة على مسيرته الناجحة في الغناء، كان أزنافور ممثلا ناجحا، ولعب دور البطوله في فيلم "اطلق الرصاص على عازف البيانو" لفرانسوا تروفو (عام 1960).

كما لعب أزنافور دورا في فيلم "الطبل الصفيح" للمخرج الألماني فولكر شلوندروف، الذي لعب فيه دور بائع ألعاب يهودي طيب.

وغنى ازنافور امام العديد من الرؤساء وأعضاء الأسر المالكة والباباوات في الكثير من الاحتفالات الإنسانية.

واشتهر أزنافور بأعماله الخيرية وأسس مؤسسة خيرية بعد الزلزال الذي ضرب أرمينيا عام 1988 مع صديقه ليفون سايان.

وفي عام 2009 عُين أزنافور سفيرا لأرمينيا في سويسرا وأصبح أيضا مبعوث أرمينيا إلى الأمم المتحدة في جنيف.

وأعرب الآلاف من جماهير أزنافور عن حزنهم لفقده على تويتر.