بعدسات الجمهور: الحافز

هارفي جونز: "هذا أحد المتنافسين في سباق الرجل الحديدي بمدينة ويموث البريطانية لعام 2018. أقيمت المرحلة الأولى، التي تشمل السباحة، في رياح عاصفة، في حين أقيمت المرحلة الثانية، التي تشمل ركوب الدراجات، تحت الأمطار الغزيرة. ورغم تحسن الأحوال الجوية في المرحلة النهائية، التي تشمل الركض، كان المتنافسون بحاجة إلى دافع كبير من أجل مواصلة السباق".