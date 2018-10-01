بعدسات الجمهور: الحافز
في كل أسبوع ننشر عددا من صور القراء التي تتناول موضوعا نحدده سلفا، وعنوان موضوعنا هذه المرة هو "الحافز".
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HARVEY JONES
هارفي جونز: "هذا أحد المتنافسين في سباق الرجل الحديدي بمدينة ويموث البريطانية لعام 2018. أقيمت المرحلة الأولى، التي تشمل السباحة، في رياح عاصفة، في حين أقيمت المرحلة الثانية، التي تشمل ركوب الدراجات، تحت الأمطار الغزيرة. ورغم تحسن الأحوال الجوية في المرحلة النهائية، التي تشمل الركض، كان المتنافسون بحاجة إلى دافع كبير من أجل مواصلة السباق".
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VINEET PRAKASH
فينيت براكاش: "باتجاه المنزل، على الطريق مسافرا في ريتشموند بارك"
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ASHLEY KING
أشلي كينغ: "هذه الحديقة في مزرعة نيو فورست لافندر بمدينة سالزبري، تنتشر بها الإشارات التحفيزية وتفيض بالإشراق، في تذكير رائع بأهمية تقدير الأشياء الجميلة التي تقدمها لنا الحياة".
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MUNA HASSAN
منى حسن: "عندما كنت في مدينة زيرمات السويسرية، كنت أتساءل لماذا يشتري كثير من السائحين شوكولاتة توبليرون. ثم أدركت أن الجبل المرسوم على هذه الشيكولاتة هو في الواقع جبل ماترهورن. لذا اشتريت أنا أيضا قطعة شيكولاتة، لكن بالطبع اضطررت للانتظار ليوم كامل قبل أن أتناولها بسبب جمال الصورة الموجودة عليها. التقطت هذه الصورة وتناولت الشوكولاتة في نهاية المطاف".
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SUJITH SUDARSAN
سوجيث سودارسان: "كل ما أفعله هو فقط أن أرسم الابتسامة على هذا الوجه. كان والدي دائماً يلهمني ويشجعني على العمل على تحقيق أحلامي. لقد وصلت إلى ما وصلت إليه الآن بسبب تضحيات والدي وكلماته الحكيمة خلال أصعب الأوقات. هذه الصورة مهداة لجميع الآباء الذين يقومون بعمل كبير في صمت وهم بالفعل أبطال مجهولون في حياة كل فرد".
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JENNY DOWNING
جيني داونينغ: "بدافع من الجزرة، وليس السوط".
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CHRISTINE PHILIPPOTEAUX
كريستين فيليبوتو: "كان زوجي مصمماً على السير طويلاً بجانب البحر في منطقة بريتاني بفرنسا. لم تمنعه التضاريس الوعرة من القيام بذلك، وتمكن من السير للمسافة التي كان قد خطط لها".
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ADRIAN JOHN ODELL
أدريان جون أوديل: "تُظهر هذه الصورة دافعًا نقيًا ودقيقا مصحوبًا بالجمال".
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THAIS VERHASSELT
تايس فيرهاسيلت: "رشفة من النبيذ من فضلك! لقد توصلت إلى استنتاج مفاده أن التخلي عن تناول الكحوليات هو دافع جيد. وفي هذه الحالة، تسبب الشخص الذي ليس لديه دافع في إلحاق الضرر بالبيئة".
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SAMANTHA COLEMAN
وأخيرًا، هذه صورة باسم "أي شيء ممكن" التقطتها سامانثا كولمان على شاطئ نيوبورت بويلز.
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