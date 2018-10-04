من هو الفنان فاروق الفيشاوي الذي تعهد بأن يهزم السرطان؟

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لم يكن إعلان الفنان المصري فاروق الفيشاوي إصابته بالسرطان أول تصريحاته أو مواقفه التي تثير ضجة إذ له رصيد كبير من الاعترافات والمواقف المثيرة .

ولكن من هو فاروق الفيشاوي؟

ولد الفنان فاروق الفيشاوي بإحدى قرى مركز سرس الليان بمحافظة المنوفية في مصر في 5 فبراير/شباط عام 1952 وبعد حصوله على ليسانس الآداب بجامعة عين شمس التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية حيث حصل على البكالوريوس.

وبدأ حياته الفنية من خلال أدوار صغيرة في عدة مسلسلات ثم كانت انطلاقته الكبيرة عام 1980 عندما شارك في مسلسل "أبنائي الأعزاء شكرا" من إخراج محمد فاضل.

ومن أبرز أعماله السينمائية "الحب في طريق مسدود" و"الباطنية" و"المشـبوه" و"أرجوك أعطني هذا الدواء" و"لا تسألني من أنا" و"القرداتي" و"الجاسوسة حكمت فهمي".

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كما تألق في عدد من المسلسلات منها "ليلة القبض على فاطمة" و"على الزيبق" و"زينات والثلاث بنات" و"ألف ليلة وليلة" و"دموع صاحبة الجلالة" و"قاتل بلا أجر"، فضلا عن عدد من المسرحيات منها البرنسيسة" و"بداية ونهايــة" و"ثرثرة فوق النيل".

السرطان

وقد أعلن الفيشاوى في 3 أكتوبر/تشرين أول 2018 بعد تسلمه درع تكريمه من مهرجان الإسكندرية، عن إصابته بمرض السرطان، الأمر الذى أصاب الحضور بالصدمة.

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وقال الفيشاوى فى كلمته، إنه فوجئ بطبيبه المعالج يخطره بهذا المرض، مشيرا إلى أنه لم ينزعج من الخبر ومتعهدا بأنه يهزم المرض ويحضر المهرجان في العام المقبل.

وقد حصل الفيشاوي على العديد من الجوائز والتكريمات من المهرجانات السينمائية المحلية والعربية والدولية مثل مهرجان القاهرة السينمائي، ومهرجان طنجة، ودرع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي من الملتقى العربي الرابع للمنتجين العرب، والأكاديمية الأفريقية السينمائية.

المرأة في حياته

تزوج الفيشاوي 3 مرات إحداها من خارج الوسط الفني والزيجتان الأخريان من الوسط الفني الأولى من ​سمية الألفي​ التي أنجب منها نجله الممثل المعروف ​أحمد الفيشاوي​ وانتهى زواجهما بالانفصال.

مصدر الصورة AFP Image caption أحمد الفيشاوي نجل فاروق الفيشاوي

وكانت زيجته الثانية من الوسط الفني من الممثلة الشهيرة سهير رمزي.

وكان الفيشاوي قد أثار ضجة عندما اعترف بأنه خان جميع زوجاته بسبب ما وصفه بـ "عينه الزايغة".

وصرح الفيشاوي في احدى مقابلاته التلفزيونية أنه نادم على عدم زواجه من ليلى علوي.

اعترافات ومواقف

لم يكن تصريحه بخيانته زوجاته أول تلك الاعترافات أو التصريحات التي أثارت ضجة كبرى فقد اعترف ذات يوم بأنه أدمن المخدرات ومنها الهيروين والأفيون.

ورفض الفيشاوي ما سماه بظاهرة حجاب الفنانات المصريات، موضحا أن "الفن لا يحتمل هذا النفاق الاجتماعي الذي يلعب على الحبلين".

وحول مواقفه السياسية قال إن ثورة 25 يناير في قلبي وعقلي ودمي، 25 يناير هي الثورة الحقيقية المصرية، التي سنحتفل بها ما دمنا علي قيد الحياة، وسنعلم أولادنا أن ثورة 25 يناير هي الثورة الحقيقية في هذا الوطن، وستأتي 25 يناير وسنرفع رؤوسنا فخورين بما فعله رجل الشارع المصري فيها .

كما صرح في في المهرجان الدولي للفيلم العربي في وهران بالجزائر عام 2016 بأنه ليس ضد السيسي بل ضد نظام الحكم العسكري.