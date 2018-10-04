صور غيرت مجرى حياة مصورها
تستضيف لندن معرضا لأعمال المصور ديريك ريدجيرز الذي احترف مجال تصوير المشاهير بالصدفة، وفيما يلي مجموعة من أبرز الصور المشاركة في المعرض الذي تمتد فعالياته من الرابع إلى السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
-
BBC
استطاع المصور ديريك ريدجيرز التقاط مجموعة من الصور لأبرز الأسماء الفنية على مدار أكثر من ثلاثة عقود، عندما بدأ مشواره المهني بالصدفة في ليلة في حديقة فينزبوري شمالي العاصمة البريطانية لندن. والصورة لفريق سبايس جيرلز الغنائي، استوديوهات هولبورن عام 1996.
-
Derek Ridgers
بدأ ريدجيرز مشواره يوم 13 يناير/كانون الثاني عام 1973 عندما كان يسير في الحديقة متوجها إلى مسرح رينبو. وكان يعمل وقتها لدى وكالة للدعاية والإعلان أرادت منه أن يتعلم كيفية استخدام الكاميرا، التي كان يأخذها معه إلى المنزل للتدريب. إلى أن جاءت هذه الليلة التي غيرت مجرى حياته، حين صعد الفنانون إريك كلابتون وستيف وينوود ورون وود وبيت تاونشيند خشبة المسرح لتقديم حفل موسيقي عرف باسم "حفل رينبو". والصورة لإريك كلابتون وبيت تاونشيند على خشبة المسرح خلال الحفل.
-
Derek Ridgers
كان ريدجيرز مع صديقته يجلسان في الصفوف الخلفية وكانت زاوية المشاهدة سيئة، وبمجرد أن بدأ الحفل، تحرك ريدجيرز. ويقول: "تركت صديقتي جو-آن وانطلقت إلى الصفوف الأمامية عند مقدمة خشبة المسرح وتظاهرت بأني مصور، وجعلت نفسي في مكان بين الفرقة الموسيقية وحشد كبير من الجماهير". والصورة لفريق "ران دي إم سي" في نيويورك عام 1985.
-
Derek Ridgers
دأب ريدجيرز على المشاركة في الحفلات الموسيقية، والتقاط الصور للفنانين بالإضافة إلى موضوعات أخرى يصفها بأنها "نوع من الصور التي يبدأ بها الكثير من الهواة". والصورة للمغنية ليتا في سوهو عام 1983.
-
Derek Ridgers
ويقول المصور :"أصبح الجمهور في يوم وليلة أكثر جاذبية للالتقاط الصور مقارنة بالفنانيين". والصورة لفريق "سينكهيد جيلرز"، ديبي وكارولين، في بريتون عام 1980.
-
Derek Ridgers
الصورة للفنانة كيلي مينوغ، في استوديو "تشوك فارم" في شمالي لندن عام 1994.
-
Derek Ridgers
أصبحت صور ريدجيرز تحتل مكانا في معهد الفنون المعاصرة في لندن. والصورة لسنوب دوغ، في هولاند بارك، في لندن عام 1994.
-
Derek Ridgers
وبحلول بداية الثمانينيات القرن الماضي ترك ريدجيرز مجال الدعاية والإعلان وبدأ في احتراف مجال التصوير لأغراض النشر لحساب مجلات موسيقية شهيرة. والصورة للمغنية "سكين" في تشيلسي عام 1996.
-
Derek Ridgers
ويستضيف معرض "أرتبلوك" في شمال لندن معرض أعمال ريدجيرز الذي تمتد فعالياته في الفترة بين الرابع والسابع من أكتوبر/تشرين أول. والصورة لمياكل ستيب في جورجيا عام 1991.
معرض الصور
بعدسات الجمهور: الحافز
- 1 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
بعدسات الجمهور: حجرتي المفضلة
- 25 سبتمبر/ أيلول 2018
أفضل الصور الإخبارية في أسبوع
- 23 سبتمبر/ أيلول 2018