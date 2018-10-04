صور غيرت مجرى حياة مصورها

بدأ ريدجيرز مشواره يوم 13 يناير/كانون الثاني عام 1973 عندما كان يسير في الحديقة متوجها إلى مسرح رينبو. وكان يعمل وقتها لدى وكالة للدعاية والإعلان أرادت منه أن يتعلم كيفية استخدام الكاميرا، التي كان يأخذها معه إلى المنزل للتدريب. إلى أن جاءت هذه الليلة التي غيرت مجرى حياته، حين صعد الفنانون إريك كلابتون وستيف وينوود ورون وود وبيت تاونشيند خشبة المسرح لتقديم حفل موسيقي عرف باسم "حفل رينبو". والصورة لإريك كلابتون وبيت تاونشيند على خشبة المسرح خلال الحفل.