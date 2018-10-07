مسلسل أمريكي يحقق ملايين الدولارات على يوتيوب

مصدر الصورة Getty Images Image caption قد يكون مسلسل شاين داوسون اتجاها جديدا لمدون-ي اليوتيوب

أطلق شاين داوسون، نجم موقع التواصل الاجتماعي عبر الفيديو يوتيوب، حلقات مسلسلة من ثمانية أجزاء عن صديقه جايك بول المعروف على يوتيوب أيضا.

وتصل مدة الحلقة إلى 40 دقيقة، وهي الحلقات التي نجحت في جذب أكثر من 50 مليون مشاهدة. ويتوقع أن تحصد تلك الحلقات ملايين الدولارات.

وقال خبير في المجال لبي بي سي إن شاين قد يجني حوالي 2 مليوني دولار شهريا من هذه الحلقات المسلسلة.

وجايك هو شقيق لوغان بول الذي نشر فيديو مثير للجدل يعرض مشاهد لرجل يبدو وكأنه انتحر.

ويقدم مسلسل جايك لجمهور المستخدمين واحدا من أكثر نجوم يوتيوب إثارة للجدل.

كما كان لجايك نصيب كبير من المشاركة في أحداث مثيرة للجدل، إذ واجه اتهامات بالبلطجة الإليكترونية، واستغلال غيره من المدونين على موقع يوتيوب، وتقديم محتوى غير لائق لجمهوره من الشباب.

ويطرح شاين سؤالا على مشاهديه في الحلقة الأولى من مسلسله، قائلا: "هل من الممكن أن يظهر في هذه الحلقات معي لمجرد حصد مشاهدات؟"

لكن السبب الذي قدمه شاين بنفسه لصناعة هذا المسلسل هو أنه ينتجه من أجل اجتذاب المزيد من الإعلانات والرعاة لمشاركاته على قناته التي يصل عدد متابعيها إلى 18 مليون.

وقالت جيسيكا برينان، مديرة تسويق لدى سبشياليست ووركس: "يتراوح المبلغ الذي يتقاضاه شاين عن كل فيديو ينتجه بين 85 ألف و170 ألف دولار."

وأضافت أنه "ينتج حوالي 15 فيديو شهريا، ما يرجح أنه يجني حوالي مليوني دولار شهريا"، لكن شاين نفى أن تصل المبالغ التي يحصدها من نشاطه على يوتيوب إلى هذه الأرقام.

وأشارت جيسيكا إلى أن هذا المسلسل يجذب المسوقين للماركات المشهورة لأنه يحصل على عدد كبير من المشاهدات، ويستقر على قمة مقاطع الفيديو الأكثر انتشارا على يوتيوب.

وأكدت أن شايل بدأ في التحول إلى نجم أكثر من كونه نشيطا على يوتيوب لما حققه من انتشار أدى إلى اكتسابه شهرة خارج موقع التواصل الاجتماعي.

وفي إحدى حلقات المسلسل، تساءل شاين، قائلا: "هل جايك مريض اجتماعيا؟"، وهو التعليق الذي لقى الكثير من الانتقادات لترويجه مزاعم دون وجود دليل عليها.

مصدر الصورة Getty Images Image caption يجني نجوم يوتيوب أموالا كثيرة من عرض مقاطع الفيديو على الموقع

واعتذر شاين عن تعليقه على موقع التواصل الاجتماعي عبر الصور سنابتشات. كما كتب تغريدة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أشار فيها إلى أنه سوف يبدأ استراحة من التواصل الاجتماعي حتى ينتهي من المسلسل.

ردود أفعال للتسويق

ينتج المدونون على يوتيوب الأقل شهرة من شاين وجايك مقاطع فيديو للتعليق على المسلسل، وهو ما تنصح جيسيكا قنوات اليوتيوب بالقيام به.

وقالت جيسيكا إنه "أسلوب رائع فهو مثل القفز على عربة الموسيقى، إذ تحصل على مشاهدات لمجرد أن الناس يبحثون عن هذا الموضوع."

وأشارت إلى أن هذا الأسلوب يخلق نوعا من التفاعل المتسلسل، ما يسمح للمدونين على يوتيوب باستغلال المسلسل الأصلي.

وظهر فراسر ماكدونالد، مستخدم فاعل على يوتيوب معروف باسم إنابر، في الحلقة الأولى من المسلسل، واصفا العمل بأنه "فرصة لتغيير المسار المهني".

وأضاف في تصريحات لنيوزبيتس: "حصلت على 70 ألف متابع، ومعنى ذلك أن هناك زيادة في الأموال القادمة."

وقال جايك على قناته على يوتيوب إنه لا يتدخل في إنتاج المسلسل.

وأعرب المدون على يوتيوب جو ساغ عن أمله في أن يؤدي ظهوره في برنامج"ستريكتلي كم دانس" على مواقع التواصل الاجتماعي عبر الفيديو إلى ظهوره في وسائل الإعلام التقليدية.

مع ذلك، لا يعتبر شاين الظهور في وسائل الإعلام التقليدية من أولوياته في الوقت الحالي، ولا يبالي أيضا بما إذا عرض إنتاجه على قنوات تلفزيونية عادية أو عبر الخدمات التلفزيونية الجديدة عبر الإنترنت مثل نتفليكس، وذلك لأنه سوف يضطر حال حدوث ذلك لأن يمنح جزءا من الأموال لقناة التلفزيون أو المنصة.

لكن عندما يستمر في إنتاج هذا المسلسل بالطريقة الحالية، سوف يتمكن من جني الأرباح وحده.

وقالت ريبيكا إن شاين قد يكون سببا في ظهور اتجاه جديد بين مدوني يوتيوب إذا قلدوه.

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