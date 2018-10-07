مصدر الصورة Getty Images Image caption بروكلي وكريغ

من المستبعد أن تؤدي امرأة دور "العميل 007"، حسبما قالت المنتجة التنفيذية لسلسة افلام جيمس بوند.

وقالت باربرا بروكلي، المسؤولة عن اختيار الممثلين في أفلام جيمس بوند، لصحيفة الغارديان "بوند رجل. إنه شخصية رجل. كتب مؤلف الشخصية شخصيته كرجل وأعتقد أنه من المرجح أن يبقى رجلا".

وأضافت "أعتقد ألا غبار على ذلك. لسنا مضطرين لتحويل الشخصيات التي يلعبها رجال لشخصيات نسائية".

وأشار دانيال كريغ، الممثل الذي يؤدي شخصية جيمس بوند، أن الفيلم القادم في السلسلة، الذي من المزمع طرحه عام 2020، سيكون آخر أفلامه في دور 007.

ووردت تقارير عن أن الممثل البريطاني إدريس ألبا سيؤدي دور جيمس بوند، وذلك بعد تغريدة له في وقت سابق من العام الحالي.

ودارت بعض التكهنات عما إذا كانت امرأة ستؤدي دور "العميل 007".

مصدر الصورة Getty Images Image caption بروكلي وكريغ

وكانت تقارير قد أشارت إلى أن رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي قالت "ذات يوم يجب أن تؤدي امرأة دورا على غرار جيمس بوند".

وكانت الممثلتان جليان أندرسون وفيكي ماكلور قد قالتا مازحتين إنهما قد يلعبا دور "العميل 007" في هذه السلسلة.

وقالت أندرسون إنها قد تحول اسم الشخصية إلى جين بوند بينما قالت ماكلور إنه سيكون "أمرا عبقريا" التفكير في أن "فتاة من نوتينغهام ستلعب شخصية بوند".

ولكن بروكلي، 58 عاما، قالت إنه بدلا من السعي أن يكون "العميل 007" شخصية نسائية، يتوجب على المخرجين "خلق شخصيات نسائية أكثر وجعل القصة ملائمة للشخصيات النسائية".

وقالت إن شخصية بوند "تغيرت مع الوقت. حاولت أن أؤدي ما يتوجب على. وأعتقد أنه خاصة مع الأفلام التي يقوم ببطولتها دانيال كريغ، أصبحت أفلام بوند أكثر معاصرة في رؤيتها للمرأة".

وأضافت أنه نظرا لأن الأفلام كٌتبت في الخمسينيات، فإن "بعض الأشياء" في نسيج الفيلم قد لا تتغير.

وقالت إنها "بالطبع" تود أن ترى مخرجة أو كاتبة سيناريو في أفلام بوند القادمة.

وفي الشهر الماضي تم الإعلان عن أن المخرج كاري جوجي فوكونغا سيكون مخرج فيلم جيمس بوند المقبل، الذي سيحل محل المخرج البريطاني داني بويل، الذي أعلن الانسحاب من السلسلة بسبب "خلافات إبداعية".