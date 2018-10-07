أبو الهول و"باب اللاعودة".. أبرز محطات ميلانيا ترامب في أفريقيا

في اليوم التالي من زيارتها لغانا، زارت ميلانيا ترامب قلعة للعبيد والتقطت لها بعض الصور في هذا الموقع الذي يُطلق عليه "باب اللاعودة"، وهي آخر بقعة من الأراضي الأفريقية غادرها عبيد في اتجاه الأمريكيتين.