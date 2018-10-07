أبو الهول و"باب اللاعودة".. أبرز محطات ميلانيا ترامب في أفريقيا
قامت السيدة الأمريكية الأولى ميلانيا ترامب بجولة في أفريقيا زارت خلالها مصر وغانا ومالاوي وكينيا بهدف الترويج لحملات رعاية الأطفال. ولم يزر الرئيس دونالد ترامب أفريقيا منذ توليه منصبه في يناير/ كانون الثاني 2017. وتفيد تقارير بأنه أدلى بتصريحات مسيئة لدول أفريقيا، ما أثار استياء الكثيرين.
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AFP
زارت السيدة الأمريكية الأولى أهرامات الجيزة أثناء وجودها في مصر.
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Reuters
التقطت عدة صور لميلانيا ترامب في خلفيتها أبو الهول.
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Reuters
استقبلت انتصار عامر، زوجة الرئيس المصري، ميلانيا ترامب في القاهرة.
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Reuters
زارت ميلانيا ترامب ملجأ للأفيال في كينيا الجمعة الماضية، وقدمت الطعام لأحد صغار الأفيال.
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Reuters
قبعة ميلانيا ترامب خلال رحلة سفاري في كينيا أثارت بعض الانتقادات، إذ يرى البعض أنها ترمز للحكم الاستعماري.
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AFP
بدأت زوجة الرئيس الأمريكي جولتها الأفريقية من أكرا عاصمة غانا الثلاثاء الماضي. وتناولت الشاي مع قرينة الرئيس الغاني، كما قامت بزيارة أحد مراكز الرعاية الصحية.
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Reuters
لم تكترث النساء في أكرا كثيرا أثناء مرور موكب ميلانيا ترامب.
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AFP
في اليوم التالي من زيارتها لغانا، زارت ميلانيا ترامب قلعة للعبيد والتقطت لها بعض الصور في هذا الموقع الذي يُطلق عليه "باب اللاعودة"، وهي آخر بقعة من الأراضي الأفريقية غادرها عبيد في اتجاه الأمريكيتين.
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AFP
عند زيارتها لقلعة كايب كوست كاسل، التي كانت إحدى المحطات على طريق تجارة العبيد عبر المحيط الأطلنطي، قالت ميلانيا: "ما حدث في الماضي كان مأساة".
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AFP
كغيرها من زوجات الرؤساء، اختارت ميلانيا ترامب أن يكون الموضوع الأساسي الذي تناقشه أثناء جولتها الأفريقية عن الأطفال وما يؤثر في حياتهم.
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AFP
استقبلت غيرترود ماسيكو، السيدة الأولى في مالاوي، ميلانيا ترامب الخميس الماضي.
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AFP
زارت ميلانيا مدرسة ابتدائية والتقت بالأطفال في العاصمة المالاوية ليلونغوي.
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AFP
حضرت ميلانيا ترامب حصة دراسية في مكان مفتوح بمدرسة في مالاوي.
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AFP
انتهت جولة زوجة الرئيس الأمريكي بين أربع دول أفريقية في أقل من أسبوع.
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