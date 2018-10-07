أبو الهول و"باب اللاعودة".. أبرز محطات ميلانيا ترامب في أفريقيا

  • 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2018

قامت السيدة الأمريكية الأولى ميلانيا ترامب بجولة في أفريقيا زارت خلالها مصر وغانا ومالاوي وكينيا بهدف الترويج لحملات رعاية الأطفال. ولم يزر الرئيس دونالد ترامب أفريقيا منذ توليه منصبه في يناير/ كانون الثاني 2017. وتفيد تقارير بأنه أدلى بتصريحات مسيئة لدول أفريقيا، ما أثار استياء الكثيرين.

  • ميلانيا في منطقة أهرامات الجيزة AFP

    زارت السيدة الأمريكية الأولى أهرامات الجيزة أثناء وجودها في مصر.

  • ميلانيا أمام أبو الهول Reuters

    التقطت عدة صور لميلانيا ترامب في خلفيتها أبو الهول.

  • ميلانيا Reuters

    استقبلت انتصار عامر، زوجة الرئيس المصري، ميلانيا ترامب في القاهرة.

  • ميلانيا تطعم فيل Reuters

    زارت ميلانيا ترامب ملجأ للأفيال في كينيا الجمعة الماضية، وقدمت الطعام لأحد صغار الأفيال.

  • ميلانيا ترامب Reuters

    قبعة ميلانيا ترامب خلال رحلة سفاري في كينيا أثارت بعض الانتقادات، إذ يرى البعض أنها ترمز للحكم الاستعماري.

  • ميلانيا ترامب AFP

    بدأت زوجة الرئيس الأمريكي جولتها الأفريقية من أكرا عاصمة غانا الثلاثاء الماضي. وتناولت الشاي مع قرينة الرئيس الغاني، كما قامت بزيارة أحد مراكز الرعاية الصحية.

  • نساء في أكرا Reuters

    لم تكترث النساء في أكرا كثيرا أثناء مرور موكب ميلانيا ترامب.

  • ميلانيا في قلعة للعبيد AFP

    في اليوم التالي من زيارتها لغانا، زارت ميلانيا ترامب قلعة للعبيد والتقطت لها بعض الصور في هذا الموقع الذي يُطلق عليه "باب اللاعودة"، وهي آخر بقعة من الأراضي الأفريقية غادرها عبيد في اتجاه الأمريكيتين.

  • ميلانيا ترامب AFP

    عند زيارتها لقلعة كايب كوست كاسل، التي كانت إحدى المحطات على طريق تجارة العبيد عبر المحيط الأطلنطي، قالت ميلانيا: "ما حدث في الماضي كان مأساة".

  • أطفال AFP

    كغيرها من زوجات الرؤساء، اختارت ميلانيا ترامب أن يكون الموضوع الأساسي الذي تناقشه أثناء جولتها الأفريقية عن الأطفال وما يؤثر في حياتهم.

  • ميلانيا AFP

    استقبلت غيرترود ماسيكو، السيدة الأولى في مالاوي، ميلانيا ترامب الخميس الماضي.

  • ميلانيا في مدرسة AFP

    زارت ميلانيا مدرسة ابتدائية والتقت بالأطفال في العاصمة المالاوية ليلونغوي.

  • ميلانيا في مدرسة AFP

    حضرت ميلانيا ترامب حصة دراسية في مكان مفتوح بمدرسة في مالاوي.

  • ميلانيا ترامب AFP

    انتهت جولة زوجة الرئيس الأمريكي بين أربع دول أفريقية في أقل من أسبوع.

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