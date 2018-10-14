بعدسات الجمهور: أشياء حلوة
في كل أسبوع، ننشر عددا من صور القراء التي تتناول موضوعا نحدده سلفا، وعنوان موضوعنا هذا الأسبوع هو "أشياء حلوة".
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DAVID ROBINSON
ديفيد روبنسون التقط هذه الصورة لصاحبة متجر في ليسوتو تعد الحلوى لأطفال البلدة.
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ALAN DOUGAN
آلان دوغان التقط هذه الصورة لنحلة صغيرة وهي تمتص العسل الحلو من على ملعقة.
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DAVE SMITH
صورة بعدسة ديف سميث لمخروط محشو بتوت العليق الأحمر المغطى بالشيكولاتة السائلة.
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JOANNE PATTISON
صورة التقطتها جوان باتيسون لأكوام من الحلوى في سوق من أسواق مدينة مراكش.
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ESTHER JOHNSON
استر جونسون تقول إن الكعك المحلى الذي تناولته على شاطئ دايمر باي في مقاطعة كورنول في بريطانيا ربما يكون الأفضل في العالم.
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RUTH CAMPBELL
التقطت روث كامبل هذه الصورة لنوع من الكوكتيلات المحلاة في وقت الغروب.
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ADRIAN JOHN ODEL
أدريان جون أوديل سافر ستة آلاف ميل لرؤية أمه في المرة التي قد تكون الأخيرة. ويقول إن شقيقته، لوسيندا، هي التي التقطت هذه الصورة لوالدتهما باربرا (91 عاما) بينما قام هو بعملية التنقيح.
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SIMON MCCABE
سيمون مكابي يقول عن صورته إن من الحلو أن الأخ الكبير هو الذي يعتني دائما بأختيه التوأم الصغيرتين.
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MARTIN WOOTTON
يقول مارتن ووتون عن صورته هذه "كعكة بالتوت البري مطهوة في البيت وقد أُخرجت توا من الفرن. أحب رائعة المطبخ أثناء تحضير المخبوزات".
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RICHARD WHITE
ريتشارد وايت التقط هذه الصورة لمخبوزات تم إعدادها في البيت، والتي يقول إن لها مذاقا حلوا خاصا.
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JENNY DOWNING
جيني داونينج تقول عن صورتها هذه "إنه حب من أول لعقة".
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STUART SCOTT
وأخيرا، صورة التقطها ستيوارت سكوت في مركز الحياة البرية البريطاني في ساسكس.
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