بعدسات الجمهور: أشياء حلوة

  • 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2018

في كل أسبوع، ننشر عددا من صور القراء التي تتناول موضوعا نحدده سلفا، وعنوان موضوعنا هذا الأسبوع هو "أشياء حلوة".

  • بعدسات الجمهور: "الأشياء الحلوة" DAVID ROBINSON

    ديفيد روبنسون التقط هذه الصورة لصاحبة متجر في ليسوتو تعد الحلوى لأطفال البلدة.

  • بعدسات الجمهور: "الأشياء الحلوة" ALAN DOUGAN

    آلان دوغان التقط هذه الصورة لنحلة صغيرة وهي تمتص العسل الحلو من على ملعقة.

  • بعدسات الجمهور: "الأشياء الحلوة" DAVE SMITH

    صورة بعدسة ديف سميث لمخروط محشو بتوت العليق الأحمر المغطى بالشيكولاتة السائلة.

  • بعدسات الجمهور: "الأشياء الحلوة" JOANNE PATTISON

    صورة التقطتها جوان باتيسون لأكوام من الحلوى في سوق من أسواق مدينة مراكش.

  • بعدسات الجمهور: "الأشياء الحلوة" ESTHER JOHNSON

    استر جونسون تقول إن الكعك المحلى الذي تناولته على شاطئ دايمر باي في مقاطعة كورنول في بريطانيا ربما يكون الأفضل في العالم.

  • بعدسات الجمهور: "الأشياء الحلوة" RUTH CAMPBELL

    التقطت روث كامبل هذه الصورة لنوع من الكوكتيلات المحلاة في وقت الغروب.

  • بعدسات الجمهور: "الأشياء الحلوة" ADRIAN JOHN ODEL

    أدريان جون أوديل سافر ستة آلاف ميل لرؤية أمه في المرة التي قد تكون الأخيرة. ويقول إن شقيقته، لوسيندا، هي التي التقطت هذه الصورة لوالدتهما باربرا (91 عاما) بينما قام هو بعملية التنقيح.

  • بعدسات الجمهور: "الأشياء الحلوة" SIMON MCCABE

    سيمون مكابي يقول عن صورته إن من الحلو أن الأخ الكبير هو الذي يعتني دائما بأختيه التوأم الصغيرتين.

  • بعدسات الجمهور: "الأشياء الحلوة" MARTIN WOOTTON

    يقول مارتن ووتون عن صورته هذه "كعكة بالتوت البري مطهوة في البيت وقد أُخرجت توا من الفرن. أحب رائعة المطبخ أثناء تحضير المخبوزات".

  • بعدسات الجمهور: "الأشياء الحلوة" RICHARD WHITE

    ريتشارد وايت التقط هذه الصورة لمخبوزات تم إعدادها في البيت، والتي يقول إن لها مذاقا حلوا خاصا.

  • بعدسات الجمهور: "الأشياء الحلوة" JENNY DOWNING

    جيني داونينج تقول عن صورتها هذه "إنه حب من أول لعقة".

  • بعدسات الجمهور: "الأشياء الحلوة" STUART SCOTT

    وأخيرا، صورة التقطها ستيوارت سكوت في مركز الحياة البرية البريطاني في ساسكس.

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