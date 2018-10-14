بعدسات الجمهور: أشياء حلوة

أدريان جون أوديل سافر ستة آلاف ميل لرؤية أمه في المرة التي قد تكون الأخيرة. ويقول إن شقيقته، لوسيندا، هي التي التقطت هذه الصورة لوالدتهما باربرا (91 عاما) بينما قام هو بعملية التنقيح.