مصدر الصورة WEIBO Image caption انقسم متابعو المدونة الشابهة بين مدافع عنها ومهاجم لها

اعتقلت السلطات الصينية إحدى نجوم التواصل الاجتماعي، التي يتابع بثها الحي عشرات الملايين، بتهمة "إهانة النشيد الوطني".

وكانت يانغ كاي لي البالغة من العمر 20 عاما، التي يتابعها عشرات الملايين ، قد ظهرت أمام الكاميرا تغني النشيد الوطني بينما تأتي بذراعيها حركات بهلوانية.

وكانت منصة التواصل الاجتماعي "هويا" قد أزالت الفيديو وحظرت قناتها.

وقد اعتذرت يانغ، المعروفة أيضا باسم لي غي، على الملأ. وقال بوليس شانغهاي إن المدونة الشابة انتهكت قانون النشيد الوطني.

وجاء في البيان "النشيد الوطني هو رمز للبلاد، وعلى جميع المواطنين احترامه وتبجيله، ومنصات البث الحي ليست فوق القانون".

ووفقا للقانون الذي سن العام الماضي فإن من يؤدي التشيد الوطني بشكل غير لائق يسجن فترة قد تصل إلى 15 يوما.

وهناك آلاف الأشخاص الذين يبثون على مواقع التواصل الاججتماعي في الصين، فمنهم من يغنون ومنهم من يتحدثون أمام الكاميرا، ويشاهد هذا البث الملايين، وبإمكان المعجبين إرسال هدايا يستطيع من يبثون تحويلها إلى نقود.

وقد بلغت قيمة البث الحي في الصين العام الماضي 5 مليارات دولار .

"القانون هو القانون"

وتفيد تقارير إعلامية بأن عدد متابعي المدونة الشابة بلغ 44 مليونا قبل إغلاق حسابها.

وأثار اعتقال المدونة ردود فعل ساخطة وأخرى مستحسنة على وسائل التواصل الاجتماعي. وقال أحد المعلقين "القانون هو القانون، هناك أشياء يجب احترامها".

بنما دافع عنها مستخدم آخر بالقول "لا أظن أنها كانت تقصد إهانة النشيد الوطني. من الخطأ فرض عقوبة قاسية كهذه عليها".

وقد اعتذرت المدونة وقالت إنها تشعر بالخجل مما اقترفت.