نيكول كيدمان: زواجي من توم كروز أنقذني من التحرش الجنسي

مصدر الصورة Getty Images Image caption نيكول كيدمان في لندن حاليا لحضور مهرجان لندن السينمائي

قالت الممثلة، نيكول كيدمان، إن زواجها من الممثل توم كروز وفر لها "حماية" من التحرش الجنسي، في وقت مبكر من حياتها المهنية.

وتزوجت الممثلة الأسترالية من كروز عام 1990، بعد أن تشاركا بطولة فيلم Days Of Thunder.

وقالت: "لقد تزوجت حين كنت صغيرة للغاية، لكن الأمر لم يكن بمثابة قوة بالنسبة لي، وإنما وفر لي حماية".

وأضافت: "لقد تزوجت بدافع الحب، لكن زواجي من رجل قوي للغاية جنبني التحرش الجنسي".

وانفصل الزوجان عام 2001.

وتحدثت كيدمان عن فضيحة التحرش الجنسي في هوليوود قائلة: "بالطبع مررت بلحظات تحرش منذ كنت صغيرة، لكن هل أرغب في الكشف عن ذلك في مقال؟ لا. هل كان ذلك في إطار عملي؟ بالطبع".

وطلقا كيدمان وكروز عام 2001. وكانا قد تبنيا طفلين هما: إيزابيلا، وتبلغ من العمر حاليا 25 عاما، وكونور، ويبلغ من العمر حاليا 23 عاما.

وقالت كيدمان إن انفصالها عن كروز أجبرها على "النضوج".

مصدر الصورة PA Image caption استمر زواج كيدمان وكروز عشر سنوات.

وتزوجت كيدمان من المغني كيث أوربان عام 2006، وأنجبا طفلتين هما: صنداي وتبلغ من العمر عشر سنوات، وفيث وتبلغ من العمر سبع سنوات.

وفازت عدة أفلام شاركت فيها كيدمان بجائزة أوسكار، من بينها Moulin Rouge، The Hours.

وفي شأن متصل، تحدث الممثل البريطاني، السير مايكل كين، عن فضيحة منتج هوليوود هارفي واينستين.

وقال السير مايكل، في تصريحات لراديو تايمز، إن هوليوود أصبحت مكانا أكثر أمانا، بعد المزاعم التي أثيرت حول واينستين.

وكان السير مايكل قد عمل مع واينستين ثلاث مرات.

وأضاف مايكل: "هناك شيء رائع، إذا أمكن وصفه بذلك، بشأن هارفي وسلوكه. هذا الشيء هو أن الممثلات في أمان الآن، ولن يجرؤ أي منتج على مضايقتهن جنسيا".