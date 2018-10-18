توفي عن 90 عاما واحد من أشهر المصورين الفوتوغرافيين الأتراك، أرا غولر.

دون غولر، الذي كان يكنى بـ "عين اسطنبول"، تاريخ تلك المدينة الساحرة بالأسود والأبيض من خلال صور التقط معظمها بكاميرته اللايكا. أعلنت نبأ وفاته وكالة الأناضول التركية الرسمية للأنباء وقالت إنه توفي بعجز القلب.

مصدر الصورة Getty Images Image caption آرا غولر في مشروع فوتوغرافي في اسطنبول في 2015

بدأ غولر، الذي ولد لأبوين أرمنيين، مسيرته الفوتوغرافية في احدى الصحف التركية. وفي خمسينيات القرن الماضي، حصل على وظيفة مراسل شؤون الشرق الأدنى عند مجلتي تايم ولايف الأمريكيتين.

والتقى بمصورين كبار من أمثال مارك ريبو وهنري كارتييه بريسو الذي قبله عضوا في وكالة ماغنوم الفوتوغرافية المرموقة.

أرّخت الصور التي كان يلتقطها التغييرات السريعة التي حدثت في اسطنبول في تلك الحقبة، من مبانيها ومعالمها إلى أهلها وهم منهمكون في أعمالهم ونشاطاتهم اليومية. كما أخذه عمله إلى شتى أصقاع العالم.

مصدر الصورة Ara Guler / Magnum Photos Image caption صيادو سمك يعودون إلى الشاطئ عند الفجر. 1950

مصدر الصورة Ara Guler / Magnum Photos Image caption مرفأ سالاتشاك وخلفه معالم اسطنبول. 1968

مصدر الصورة Ara Guler / Magnum Photos Image caption الغسق في حي زيرك في اسطنبول. 1960

قال آرا غولر ذات مرة، "يصفوني بمصور اسطنبول، ولكنني من مواطني العالم. أنا مصور العالم."

جلس أمام عدسة غولر العديد من الشخصيات الكبيرة والمؤثرة، منهم رئيس الحكومة البريطانية ابان الحرب العالمية الثانية وينستون تشرتشل ورئيسة الحكومة الهندية إنديرا غاندي والفيلسوف برتراند راسل والمخرج السينمائي ألفريد هيتشكوك.

مصدر الصورة Ara Guler / Magnum Photos Image caption ألفريد هيتشكوك في مكتبه في لوس أنجليس بعدسة غولر. 1974

مصدر الصورة Getty Images Image caption آرا غولر يحاول تقليد ايماءات الرسام الاسباني بابلو بيكاسو في احدى الصور التي التقطها له. 2012

مصدر الصورة Ara Guler Image caption صور غولر الكاتب المسرحي الأمريكي تنسي وليامز اثناء زيارة قام بها لاسطنبول في عام 1955.

في عام 2015، التقط غولر صورا للرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وقد اتصل أردوغان بذوي آرا غولر معبرا عن مواساته بوفاته، وقال إن ذكرى غولر ستبقى خالدة بفضل عمله.

مصدر الصورة Getty Images Image caption غولر يلتقط صورة للرئيس أردوغان في مكتبة الأخير في اسطنبول

وكان متحف لأعمال غولر افتتح في اسطنبول في وقت سابق من العام الحالي، وانتهز منظمو حفل افتتاح المتحف المناسبة للاحتفال بعيد ميلاد المصور الـ 90.

مصدر الصورة Getty Images Image caption آرا غولر يطفئ شموع كعكة عيد ميلاده الـ 90 في 16 آب / أغسطس 2018.

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