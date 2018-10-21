بعدسات الجمهور: أسواق حول العالم

  • 21 أكتوبر/ تشرين الأول 2018

مجموعة من صور القراء التي تتناول تعكس بعض ملامح الأسواق في مناطق مختلفة حول العالم.

  • أرفف تسوق Jenny Downing

    صورة التقطتها جيني داوننغ "لأرفف تسوق محاطة من جميع الجهات بالبضائع والبائع يجري بعض الحسابات".

  • أسماك في السوق Jeremy Pern

    المصور جيرمي بيرنغينست يقول: "عندما التقطت هذه الصورة في سوق هانوي في شمالي فيتنام تذكرت أنواع الأسماك الطائرة ورسومات الطيور المائية".

  • شخص يبيع ضلوعا Adrian Platts

    الصورة التقطها أدريان بلاتس وهي :"لشخص يبيع ضلوعا في سوق شرقي ديترويت في ولاية ميتشغان الأمريكية".

  • سوق في فيتنام Anna Charles

    تقول آنا تشرلز - صاحبة هذه الصورة - "تعد الأسواق أماكن مثالية لالتقاط صور خلال فترة العطلات، إذ تزخر دوما بخليط الألوان والأنشطة. وهذه المرأة تبيع الأعشاب والخضراوات في سوق مقام في شارع محلي في مدينة هوي أن في فيتنام. وأعجبني رؤيتها مغمضة العينين في خلفية الصورة".

  • طائرات ورقية في كولومبو Dylan Gunasekera

    يتحدث صاحب هذه اللقطة، دايلان غوناسيكيرا، قائلا :"هذه الصورة التقطت في منطقة غال فيس غرين في كولومبو في سريلانكا خلال مهرجان ديرانا الدولي للطائرات الورقية 2018، وتظهر أكشاك بيع الألعاب والطائرات الورقية على الشاطئ".

  • نباتات للبيع في سوق في سومرست Helen Hardinge

    تقول المصورة هيلين هاردينغ "التقطت هذه الصورة في سومرست ببريطانيا في سوق رائعة تقام مرتين أسبوعيا في أغسطس/آب. كنت أرغب في شراء جميعها للمنزل، ولكن لم توجد مساحة كافية في السيارة".

  • نوع من أنواع الخرشوف Nandita Deianova

    صورة التقطتها نانديتا ديانوفا لمنتجات مزارع "الطفل السعيد" وهي لمجموعة من النباتات العطرية زاهية الألوان والتي تتميز بنكهة جيدة.

  • طماطم للبيع في كوبا Richard Whitburn

    يقول ريتشارد وايتبورن : "كنت أزور منطقة فيناليس في كوبا عندما وصل هذا المزارع ومعه محصوله من الطماطم في سيارته. وجاءت جميع ربات البيوت لشراء الطماطم منه".

  • سوف نوتينغهام Charlie Ellis

    يقول تشارلي إيليس: "أحب هذه اللقطة لأنها تعبر عما يحدث في سوق نوتينغهام بإنجلترا، التي تتسم بالجو الرائع والأطعمة الجيدة ونشاط المدينة الصاخب، وهي بالفعل تعطيني انطباعا أوليا عن نوتينغهام".

  • سوق في مدينة طرابلس اللبنانية Ruth Moucharafieh

    أخيرا، هذه الصورة التي التقطها روث موتشارافيه، لتاجر في سوق في مدينة طرابلس اللبنانية.

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