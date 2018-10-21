بعدسات الجمهور: أسواق حول العالم
مجموعة من صور القراء التي تتناول تعكس بعض ملامح الأسواق في مناطق مختلفة حول العالم.
-
Jenny Downing
صورة التقطتها جيني داوننغ "لأرفف تسوق محاطة من جميع الجهات بالبضائع والبائع يجري بعض الحسابات".
-
Jeremy Pern
المصور جيرمي بيرنغينست يقول: "عندما التقطت هذه الصورة في سوق هانوي في شمالي فيتنام تذكرت أنواع الأسماك الطائرة ورسومات الطيور المائية".
-
Adrian Platts
الصورة التقطها أدريان بلاتس وهي :"لشخص يبيع ضلوعا في سوق شرقي ديترويت في ولاية ميتشغان الأمريكية".
-
Anna Charles
تقول آنا تشرلز - صاحبة هذه الصورة - "تعد الأسواق أماكن مثالية لالتقاط صور خلال فترة العطلات، إذ تزخر دوما بخليط الألوان والأنشطة. وهذه المرأة تبيع الأعشاب والخضراوات في سوق مقام في شارع محلي في مدينة هوي أن في فيتنام. وأعجبني رؤيتها مغمضة العينين في خلفية الصورة".
-
Dylan Gunasekera
يتحدث صاحب هذه اللقطة، دايلان غوناسيكيرا، قائلا :"هذه الصورة التقطت في منطقة غال فيس غرين في كولومبو في سريلانكا خلال مهرجان ديرانا الدولي للطائرات الورقية 2018، وتظهر أكشاك بيع الألعاب والطائرات الورقية على الشاطئ".
-
Helen Hardinge
تقول المصورة هيلين هاردينغ "التقطت هذه الصورة في سومرست ببريطانيا في سوق رائعة تقام مرتين أسبوعيا في أغسطس/آب. كنت أرغب في شراء جميعها للمنزل، ولكن لم توجد مساحة كافية في السيارة".
-
Nandita Deianova
صورة التقطتها نانديتا ديانوفا لمنتجات مزارع "الطفل السعيد" وهي لمجموعة من النباتات العطرية زاهية الألوان والتي تتميز بنكهة جيدة.
-
Richard Whitburn
يقول ريتشارد وايتبورن : "كنت أزور منطقة فيناليس في كوبا عندما وصل هذا المزارع ومعه محصوله من الطماطم في سيارته. وجاءت جميع ربات البيوت لشراء الطماطم منه".
-
Charlie Ellis
يقول تشارلي إيليس: "أحب هذه اللقطة لأنها تعبر عما يحدث في سوق نوتينغهام بإنجلترا، التي تتسم بالجو الرائع والأطعمة الجيدة ونشاط المدينة الصاخب، وهي بالفعل تعطيني انطباعا أوليا عن نوتينغهام".
-
Ruth Moucharafieh
أخيرا، هذه الصورة التي التقطها روث موتشارافيه، لتاجر في سوق في مدينة طرابلس اللبنانية.
معرض الصور
أفضل الصور الإخبارية في أسبوع
- 20 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
أفضل الصورة الرياضية من أنحاء العالم
- 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
بعدسات الجمهور: أشياء حلوة
- 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2018