بعدسات الجمهور: أسواق حول العالم

تقول آنا تشرلز - صاحبة هذه الصورة - "تعد الأسواق أماكن مثالية لالتقاط صور خلال فترة العطلات، إذ تزخر دوما بخليط الألوان والأنشطة. وهذه المرأة تبيع الأعشاب والخضراوات في سوق مقام في شارع محلي في مدينة هوي أن في فيتنام. وأعجبني رؤيتها مغمضة العينين في خلفية الصورة".