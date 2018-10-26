أهلة المساجد: صناعة مصرية يدوية تلقى رواجا في العالم الإسلامي

تحظى صناعة أهلة المساجد في مصر بشعبية رغم اعتمادها بشكل أساسي على التصنيع في ورش متواضعة للحرف اليدوية في ضواحي العاصمة القاهرة. وساهمت دقة التصميم ومهارة العاملين في إقبال مستوردين من دول عربية و خليجية. التقط صحفي بي بي سي في القاهرة، علي السمان، مجموعة من الصور التي تلقي الضوء على هذه الصناعة.