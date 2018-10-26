أهلة المساجد: صناعة مصرية يدوية تلقى رواجا في العالم الإسلامي
تحظى صناعة أهلة المساجد في مصر بشعبية رغم اعتمادها بشكل أساسي على التصنيع في ورش متواضعة للحرف اليدوية في ضواحي العاصمة القاهرة. وساهمت دقة التصميم ومهارة العاملين في إقبال مستوردين من دول عربية و خليجية. التقط صحفي بي بي سي في القاهرة، علي السمان، مجموعة من الصور التي تلقي الضوء على هذه الصناعة.
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BBC
يشتهر شارع المعز لدين الله الفاطمي بالقاهرة بمشغولات الحرف اليدوية. ويرى تجار هناك أن اعتماد عدد من الدول، مثل الصين، على الصناعات المميكنة جعلها خارج المنافسة مع مصر في سوق صناعة أهلة المساجد الكبرى، بسبب افتقارها للعمالة المتخصصة في هذه الحرفة التي تعد صناعة يدوية بالكامل.
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BBC
أحمد الدقاق صانع أهلة مساجد ويمتلك ورشة متواضعة في حي منشية ناصر بالقاهرة، يعمل فيها على تصنيع أهلة كبيرة الحجم، يصل ارتفاع بعضها إلى 13 مترا.
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BBC
تقوم هذه الورشة بتنفيذ أهلة المساجد لعدد من الدول العربية والخليجية. وتتسم أهلة كل دولة بتصميم هندسي يميزها عن غيرها، تحديدًا في شكل قمرة الهلال.
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BBC
تبدأ صناعة أهلة المساجد من حصول العامل على تصميم هندسي دقيق، ثم تبدأ مرحلة التنفيذ على النحاس وتقطيعه وتشكيله وصولاً إلى مرحلة تركيب أجزاء الهلال والقمرة في النهاية.
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BBC
ورث الدقاق هذه المهنة عن والده وجده ويعمل بها منذ نحو 20 عاما. ويرى أن العمل في هذه الصناعة يحتاج إلى تقدير لما تنطوي عليه من فن وقوة احتمال، إذ قد يستغرق صنع هلال واحد أكثر من عشرة أيام.
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BBC
تصنع الأهلة من النحاس الأحمر والأصفر، لكن أغلب الأهلة تصنع من النحاس الأصفر لقوة تحمله ومقاومته للعوامل المناخية.
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BBC
يفضل المصريون شراء الأهلة المصنوعة من النحاس الأحمر نظرا لانخفاض سعره مقارنة بالنحاس الأصفر.
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BBC
عدد كبير من المساجد تنصب الهلال بحيث تكون قمرة الهلال باتجاه القبلة.
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