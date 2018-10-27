مذيعة في بي بي سي: ترامب نعتني بالجميلة "متخيلا أنه سينزع أسلحتي"

مصدر الصورة BBC/PA Wire Image caption كانت تجري مقابلة مع ترامب حين فاجأها بالإطراء

قالت مقدمة برنامج الصباح في بي بي سي سنيف ماغوفرن إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصفها "بالجميلة".

وأوضحت مقدمة أخبار الأعمال في بي بي سي أنها كانت تعد مقابلة معه حين أدلى بالتعليق، فردت عليه بالقول "إنها سمعت إطراء أفضل في بار محلي".

وكانت المذيعة، البالغة من العمر 36 عاما، تتحدث أثناء تقديمها برنامجا صباحيا في القناة الأولى في بي بي سي.

وقالت إن ترامب قال لها "سأغادر الغرفة الآن من أجل الاعتناء بمظهري، لأننا لو أجرينا المقابلة الآن سيحدق المشاهدون بك ولن يستمع لي أحد".

واضافت "يبدو أنه أحس أن هذه أفضل طريقة لنزع أسلحتي، وأن هذه الطريقة المثلى لإطرائي بدل إطراء برامجي".

وقد حاصرت المذيعة الرئيس بأسئلتها عن موقعه كرجل أعمال عملاق ومحاولته السابقة للترشح للرئاسة عام 2012، وما إذا كانت ثروته تمنحه السعادة.

وكانت ماكغوفن تقدم البرنامج برفقة الفريق الدائم وفيه إيان هيسلوب وبول ميرتون وريتشارد عثمان بالإضافة إلى المذيعة جون بيكويل.