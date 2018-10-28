بالصور: حول العالم في أسبوع
مجموعة من أهم الصور التي التقطتها عدسات الصحافة العالمية خلال الأسبوع الماضي.
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COURTESY OF SAUDI ROYAL COURT/HANDOUT VIA REUTERS
الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، يلتقي في الرياض مع صلاح خاشقجي، ابن الصحفي جمال خاشقجي الذي قتل في القنصلية السعودية في أسطنبول أوائل أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
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LUONG THAI LINH / EPA
عاملة في حديقة حيوان هانوي في فيتنام تطعم فرس النهر. وتحتوي الحديقة على حوالي 800 حيوان بري من 90 فصيلة مختلفة من بينها ثلاثة من أفراس النهر. وافتتحت الحديقة منذ عام 1977.
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ANN WANG / REUTERS
بوذيون يوقدون الشموع في موقع ديني احتفالا بمهرجان "القمر الكامل" في ولاية مون في بورما.
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PHIL NOBLE / GETTY IMAGES
دوق ودوقة ساسكس في زياة إلى جامعة ساوث باسيفيك بولاية سوفا في فيجي، وذلك في إطار أول جولة خارجية رسمية يقوم بها الاثنان عقب زواجهما. وتشمل الجولة أستراليا، ونيوزلندا، وفيجي، وتونجا.
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TORU HANAI / REUTERS
نزهة بين حشائش "فايرويد" في حديقة هيتاشي اليابانية، حيث يسود اللون الأحمر في فصل الخريف.
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NELSON ALMEIDA / AFP
عارضة أزياء ترتدي أحد تصميمات باتريشيا فييرا أثناء أنشطة أسبوع الموضة في ساو باولو في البرازيل.
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SUSANA VERA / REUTERS
نساء يلتقطن صور "سيلفي" وسط عدد كبير من الأغنام أثناء المهرجان السنوي للحيوانات في العاصمة الإسبانية مدريد.
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SERGEI GAPON / AFP
جنود تابعين لوزارة الداخلية في بيلا روسيا يشاركون في اختبار تأهيلي في إطار مناورات على بعد 30 كيلومترا من العاصمة منسك.
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JANE BARLOW / PA
مئات الطلاب يشاركون في فعالية بكلية سانت سلفادور لوور كوليدج لون بجامعة سانت أندروس في أسكتلندا. ويأتي ذلك تتويجا لاحتفالات تمتد خلال عطلة نهاية الأسبوع تُقام ليعبر طلاب السنة الأولى عن امتنانهم وشكرهم لمن علموهم من الطلاب الأكبر سنا.
معرض الصور
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