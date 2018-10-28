بالصور: حول العالم في أسبوع

الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، يلتقي في الرياض مع صلاح خاشقجي، ابن الصحفي جمال خاشقجي الذي قتل في القنصلية السعودية في أسطنبول أوائل أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.