بالصور: حول العالم في أسبوع

  • 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2018

مجموعة من أهم الصور التي التقطتها عدسات الصحافة العالمية خلال الأسبوع الماضي.

  • بن سلمان COURTESY OF SAUDI ROYAL COURT/HANDOUT VIA REUTERS

    الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، يلتقي في الرياض مع صلاح خاشقجي، ابن الصحفي جمال خاشقجي الذي قتل في القنصلية السعودية في أسطنبول أوائل أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

  • فرس النهر LUONG THAI LINH / EPA

    عاملة في حديقة حيوان هانوي في فيتنام تطعم فرس النهر. وتحتوي الحديقة على حوالي 800 حيوان بري من 90 فصيلة مختلفة من بينها ثلاثة من أفراس النهر. وافتتحت الحديقة منذ عام 1977.

  • الصخرة الذهبية ANN WANG / REUTERS

    بوذيون يوقدون الشموع في موقع ديني احتفالا بمهرجان "القمر الكامل" في ولاية مون في بورما.

  • دوق ودوقة سوسيكس PHIL NOBLE / GETTY IMAGES

    دوق ودوقة ساسكس في زياة إلى جامعة ساوث باسيفيك بولاية سوفا في فيجي، وذلك في إطار أول جولة خارجية رسمية يقوم بها الاثنان عقب زواجهما. وتشمل الجولة أستراليا، ونيوزلندا، وفيجي، وتونجا.

  • حشائش فايرويد TORU HANAI / REUTERS

    نزهة بين حشائش "فايرويد" في حديقة هيتاشي اليابانية، حيث يسود اللون الأحمر في فصل الخريف.

  • عارضة أزياء NELSON ALMEIDA / AFP

    عارضة أزياء ترتدي أحد تصميمات باتريشيا فييرا أثناء أنشطة أسبوع الموضة في ساو باولو في البرازيل.

  • سيلفي SUSANA VERA / REUTERS

    نساء يلتقطن صور "سيلفي" وسط عدد كبير من الأغنام أثناء المهرجان السنوي للحيوانات في العاصمة الإسبانية مدريد.

  • تدريبات عسكرية SERGEI GAPON / AFP

    جنود تابعين لوزارة الداخلية في بيلا روسيا يشاركون في اختبار تأهيلي في إطار مناورات على بعد 30 كيلومترا من العاصمة منسك.

  • زَبَد JANE BARLOW / PA

    مئات الطلاب يشاركون في فعالية بكلية سانت سلفادور لوور كوليدج لون بجامعة سانت أندروس في أسكتلندا. ويأتي ذلك تتويجا لاحتفالات تمتد خلال عطلة نهاية الأسبوع تُقام ليعبر طلاب السنة الأولى عن امتنانهم وشكرهم لمن علموهم من الطلاب الأكبر سنا.

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