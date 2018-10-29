بالصور: "يوم الموتى" في المكسيك

  • 29 أكتوبر/ تشرين الأول 2018

مدينة مكسيكو سيتي شهدت يوم السبت انطلاق فعاليات "يوم الموتى"، وهي المرة الثالثة ينظم فيها هذا الاحتفال بالعاصمة المكسيكية. ويسلط مهرجان العام الحالي الضوء على قضية الهجرة.

  • يوم الموتى AFP

    عادة ما يوافق "يوم الموتى" الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني، وفيه تجتمع الأسر لتكريم مَن ماتوا منها، معتقدين أن الموتى يهبطون بأرواحهم إلى الأرض لينضموا إليهم.

  • يوم الموتى AFP

    يسلط مهرجان "يوم الموتى" العام الحالي الضوء على قضية المهاجرين الذين فقدوا حياتهم أثناء سعيهم للانتقال إلى مناطق أخرى.

  • يوم الموتى AFP

    يحمل عدد من المشاركين في المهرجان بعض الأشياء التي ترمز إلى جدار حدودي.

  • يوم الموتى Getty Images

    يستهدف منظمو مهرجان "يوم الموتى" أن تكون تلك الفعاليات مصدرا لجذب السائحين المهتمين بالمهرجانات المحلية في المكسيك.

  • يوم الموتى Getty Images

    يحتفل الناس بهذا اليوم بطرق مختلفة، ويرتدون تصميمات من الملابس تختلف من أسرة إلى أخرى.

  • يوم الموتى AFP

    غالبا ما يُكرم الموتى من كل أسرة يإضاءة الشموع، وتقديم المأكولات التي كانت مفضلة لدى الموتى، علاوة على أكاليل الزهور التي توضع على المقابر.

  • يوم الموتى AFP

    تلعب الأقنعة التي صممت على شكل جماجم بشرية وملابس خاصة يرتديها الناس أثناء الاحتفال دورا كبيرا في تنظيم المهرجان ونجاحه. وتصدر تلك الأقنعة والملابس من المكسيك للكثير من دول العالم أثناء احتفالات الهالووين.

  • يوم الموتى AFP

    توقع المنظمون حضور آلاف المشاركين حفلات موسيقية في إطار المهرجان وعروض يؤديها فنانون ومحترفون، علاوة على فقرات سحرية.

  • يوم الموتى Getty Images

    كان تجسيد العادات والتقاليد الآزتيكية حاضرا بقوة في أنشطة المهرجان، إذ كانت هناك مشاهد تجسد عملية التضحية بالبشر ومشاهد أخرى لمسارات الهجرة القديمة التي استخدمها سكان أمريكا الوسطى في الماضي البعيد.

  • جماجم AFP

    كان شكل "كاترينا"، وهو لهيكل عظمي يرتدي ملابس، من أبرز الأشكال التي كان لها حضور قوي في المهرجان.

  • مهرجان Getty Images

    شارك عدد كبير من المتطوعين، حوالي 1200 شخصا، في الفعاليات، بحسب تقارير محلية.

  • هيكل عظمي AFP

    كرم المهرجان عددا من رموز المكسيك، أبرزهم المطربة شافيلا فارغاس، والفنانة فريدا كاهلو.

  • مهرجان AFP

    نُظمت فعاليات للاحتفال بيوم الموتى في مدينة غودالاجارا في غرب المكسيك.

  • يوم الموتى Getty Images

    بث تلفزيون المكسيك أنشطة مهرجان "يوم الموتى"، كما كانت الحكومة وراء فكرة تخصيص الموضوع الرئيسي للمهرجان عن المهاجرين الذين يموتون أثناء سعيهم للهجرة.

  • مهرجان Getty Images

    يُقام مهرجان مماثل لما شهدته المكسيك السبت الماضي في مدينة لوس أنجليس الأمريكية، وذلك منذ حوالي 19 سنة. وتشهد مقابر "هوليود فور إفر" أنشطته سنويا.

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