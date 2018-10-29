بالصور: "يوم الموتى" في المكسيك
مدينة مكسيكو سيتي شهدت يوم السبت انطلاق فعاليات "يوم الموتى"، وهي المرة الثالثة ينظم فيها هذا الاحتفال بالعاصمة المكسيكية. ويسلط مهرجان العام الحالي الضوء على قضية الهجرة.
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AFP
عادة ما يوافق "يوم الموتى" الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني، وفيه تجتمع الأسر لتكريم مَن ماتوا منها، معتقدين أن الموتى يهبطون بأرواحهم إلى الأرض لينضموا إليهم.
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AFP
يسلط مهرجان "يوم الموتى" العام الحالي الضوء على قضية المهاجرين الذين فقدوا حياتهم أثناء سعيهم للانتقال إلى مناطق أخرى.
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AFP
يحمل عدد من المشاركين في المهرجان بعض الأشياء التي ترمز إلى جدار حدودي.
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Getty Images
يستهدف منظمو مهرجان "يوم الموتى" أن تكون تلك الفعاليات مصدرا لجذب السائحين المهتمين بالمهرجانات المحلية في المكسيك.
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Getty Images
يحتفل الناس بهذا اليوم بطرق مختلفة، ويرتدون تصميمات من الملابس تختلف من أسرة إلى أخرى.
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AFP
غالبا ما يُكرم الموتى من كل أسرة يإضاءة الشموع، وتقديم المأكولات التي كانت مفضلة لدى الموتى، علاوة على أكاليل الزهور التي توضع على المقابر.
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AFP
تلعب الأقنعة التي صممت على شكل جماجم بشرية وملابس خاصة يرتديها الناس أثناء الاحتفال دورا كبيرا في تنظيم المهرجان ونجاحه. وتصدر تلك الأقنعة والملابس من المكسيك للكثير من دول العالم أثناء احتفالات الهالووين.
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AFP
توقع المنظمون حضور آلاف المشاركين حفلات موسيقية في إطار المهرجان وعروض يؤديها فنانون ومحترفون، علاوة على فقرات سحرية.
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كان تجسيد العادات والتقاليد الآزتيكية حاضرا بقوة في أنشطة المهرجان، إذ كانت هناك مشاهد تجسد عملية التضحية بالبشر ومشاهد أخرى لمسارات الهجرة القديمة التي استخدمها سكان أمريكا الوسطى في الماضي البعيد.
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AFP
كان شكل "كاترينا"، وهو لهيكل عظمي يرتدي ملابس، من أبرز الأشكال التي كان لها حضور قوي في المهرجان.
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شارك عدد كبير من المتطوعين، حوالي 1200 شخصا، في الفعاليات، بحسب تقارير محلية.
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AFP
كرم المهرجان عددا من رموز المكسيك، أبرزهم المطربة شافيلا فارغاس، والفنانة فريدا كاهلو.
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AFP
نُظمت فعاليات للاحتفال بيوم الموتى في مدينة غودالاجارا في غرب المكسيك.
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بث تلفزيون المكسيك أنشطة مهرجان "يوم الموتى"، كما كانت الحكومة وراء فكرة تخصيص الموضوع الرئيسي للمهرجان عن المهاجرين الذين يموتون أثناء سعيهم للهجرة.
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Getty Images
يُقام مهرجان مماثل لما شهدته المكسيك السبت الماضي في مدينة لوس أنجليس الأمريكية، وذلك منذ حوالي 19 سنة. وتشهد مقابر "هوليود فور إفر" أنشطته سنويا.
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