بعدسات الجمهور: انسحاق
في كل أسبوع ننشر عددا من صور القراء التي تتناول موضوعا نحدده سلفا، وعنوان موضوعنا هذه المرة هو "انسحاق".
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JASON SHRUBB
التقط جيسون شروب هذه الصورة لشاحنة عملاقة تسحق سيارات من أجل المتعة، في إطار مهرجان شعبي كان يُقام على أحد شواطئ مدينة بورنموث البريطانية.
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SOPHIE WAINWRIGHT
تقول صوفي وينرايت عن صورتها "الطبيعة تسترد هذا الكوخ الذي بُني وسطها في ديفون (بإنجلترا). التقطت هذه الصورة قبل أربع سنوات. أتساءل كيف يبدو هذا الكوخ الآن؟".
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ALEC MURRAY
أليك موراي يقول عن مشاركته "التقطت هذه الصورة عبر نافذة متجر ألعاب في أوستند (ببلجيكا) لمجموعة من راكبي الدراجات. تبدو كأنها لسباق حقيقي تماما".
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HELEN JACKSON
التقطت هيلين جاكسون هذه الصورة لعملية سحق العنب في ماديرا بالبرتغال تمهيدا لصناعة النبيذ.
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VERNA EVANS
فيرنا إيفانز التقطت هذه الصورة التي تقول عنها "فص ثوم مسحوق على وشك أن يُضاف إلى وعاء الطبخ الخاص بي".
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PHILIPPA WEARE
فيليبا ويري "أربعة أصدقاء متكدسين على أريكة في عطلة نهاية الأسبوع في بلفاست في أبريل من هذا العام، بعد أن تركنا أزواجنا يتولوا رعاية الأطفال".
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DAMIAN WALKER
يقول داميان ووكر "صوت أوراق الأشجار في الخريف وهي تُسحق كان من الأصوات المحببة بالنسبة لي في طفولتي".
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ELISA DECKER
وأخيرًا، صورة لإيلسا ديكر من مجموعة خاصة بها عن أرصفة المشاة.
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