بعدسات الجمهور: انسحاق

  • 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2018

في كل أسبوع ننشر عددا من صور القراء التي تتناول موضوعا نحدده سلفا، وعنوان موضوعنا هذه المرة هو "انسحاق".

  • بعدسات الجمهور: الأشياء المسحوقة JASON SHRUBB

    التقط جيسون شروب هذه الصورة لشاحنة عملاقة تسحق سيارات من أجل المتعة، في إطار مهرجان شعبي كان يُقام على أحد شواطئ مدينة بورنموث البريطانية.

  • بعدسات الجمهور: الأشياء المسحوقة SOPHIE WAINWRIGHT

    تقول صوفي وينرايت عن صورتها "الطبيعة تسترد هذا الكوخ الذي بُني وسطها في ديفون (بإنجلترا). التقطت هذه الصورة قبل أربع سنوات. أتساءل كيف يبدو هذا الكوخ الآن؟".

  • بعدسات الجمهور: الأشياء المسحوقة ALEC MURRAY

    أليك موراي يقول عن مشاركته "التقطت هذه الصورة عبر نافذة متجر ألعاب في أوستند (ببلجيكا) لمجموعة من راكبي الدراجات. تبدو كأنها لسباق حقيقي تماما".

  • بعدسات الجمهور: الأشياء المسحوقة HELEN JACKSON

    التقطت هيلين جاكسون هذه الصورة لعملية سحق العنب في ماديرا بالبرتغال تمهيدا لصناعة النبيذ.

  • بعدسات الجمهور: الأشياء المسحوقة VERNA EVANS

    فيرنا إيفانز التقطت هذه الصورة التي تقول عنها "فص ثوم مسحوق على وشك أن يُضاف إلى وعاء الطبخ الخاص بي".

  • بعدسات الجمهور: الأشياء المسحوقة PHILIPPA WEARE

    فيليبا ويري "أربعة أصدقاء متكدسين على أريكة في عطلة نهاية الأسبوع في بلفاست في أبريل من هذا العام، بعد أن تركنا أزواجنا يتولوا رعاية الأطفال".

  • بعدسات الجمهور: الأشياء المسحوقة DAMIAN WALKER

    يقول داميان ووكر "صوت أوراق الأشجار في الخريف وهي تُسحق كان من الأصوات المحببة بالنسبة لي في طفولتي".

  • بعدسات الجمهور: الأشياء المسحوقة ELISA DECKER

    وأخيرًا، صورة لإيلسا ديكر من مجموعة خاصة بها عن أرصفة المشاة.

المزيد حول هذه القصة