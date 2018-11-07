ريانا تطالب ترامب بعدم استخدام أغانيها في فعاليات سياسية

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انضمت المغنية ريانا إلى مجموعة الفنانين الذين طالبوا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتوقف عن استخدام أغنياتها في الفعاليات السياسية.

وهددت ريانا باتخاذ إجراءات قضائية بعدما صدحت أغنيها الشهيرة "أرجوكم لا توقفوا الموسيقى" في تجمع لترامب في تشاتانوغا.

وأرسلت ريانا وفريقها رسالة رسمية للبيت الأبيض، بحسب مجلة "رولينغ ستون".

وجاء فيها "لقد أحطنا علماً بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استخدم أغاني ريانا من بينها أشهر أغانيها ’لا توقفوا الموسيقى‘ في العديد من الفعاليات السياسية في أرجاء الولايات المتحدة، هل تعلم وعليك أن تعلم بأن ريانا لم تمنح ترامب الحق باستخدام أغانيها، لذا فإن استخدام هذه الأغاني يعتبر خاطئاً ".

وتؤيد ريانا بصورة علانية الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفية للكونغرس التي تشهدها البلاد.

ويو الأحد، غرد مراسل واشنطن بوست فيليب راكير إن "الجماهير ’أحبوا‘ الأغنية موضوع الجدل عندما صدحت في فعالية ترامب الانتخابية في تينيسي".

وردت ريانا على تغريدته قائلة" "ليس لوقت طويل، لن أكون أنا أو أي من جماعتي في أو بالقرب من واحدة من هذه الفعاليات التراجيدية لذا شكراً فيليب على إعلامي".

وتنضم ريانا بموقفها هذا إلى فاريل ويليامز وفرقة رولينغ ستونز في تحذير ترامب من استخدام موسيقاهم.