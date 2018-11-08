وفاة الموسيقار فرانسيس لاي، مؤلف موسيقى فيلم "قصة حب"

مصدر الصورة Getty Images Image caption فرانسيس لاي

توفي الموسيقار فرانسيس لاي، الحائز على جائزة الأوسكار عن موسيقى فيلم "قصة حب"، عن 86 عاما.

وتعد موسقى فيلم "قصة حب"، وهو من إنتاج عام 1970، من أشهر أعمال لاي.

كما أدى المغني آندي وليامز أغنية شهيرة بعنوان "من أين أبدأ"، في عام 1971 مستخدما فيها موسيقى لاي في فيلم "قصة حب".

ومن بين مؤلفات لاي الشهيرة موسيقى فيلم "رجل وامرأة" للمخرج الفرنسي كلود لولوش.

ولد لاي في نيس وكان يعزف البيانو والأكورديون، وانتقل إلى باريس وهو في العشرينيات من العمر، حيث كان يصاحب بالعزف المغنية الفرنسية إيديت بياف.

وتعاون لاي مع كلود لولوش في العديد من الأفلام، حيث قاربت الأفلام التي تعاونا فيها نحو 40 فيلما.

وأعلن وفاة لاي عمدة نيس كرستيان إستوروسي، الذي لم يكشف عن سبب الوفاة.

وقال استورسي "بلغني بالكثير من الأسى نبأ وفاة فرانسيس لاي، هذا الموسيقار العظيم من نيس".

وأضاف جيل جاكوب، الرئيس السابق لمهرجان كان "سأعرض قريبا على أسرته أن أطلق اسمه على مكان رمزي في المدينة".