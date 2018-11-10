سلسلة "وحوش مذهلة": آراء متباينة للنقاد حول "جرائم غريندلوالد"

مصدر الصورة WARNER BROS Image caption الممثل جود لو يتألق في دور دمبلدور الشاب وفقا لبيتر برادشو في صحيفة الغارديان

حظي فيلم "جرائم غريندلوالد"، الجزء الثاني من سلسلة أفلام "وحوش مذهلة"، بآراء متباينة من النقاد.

ومنح غالبية النقاد الفيلم ثلاث نجوم من أصل خمسة، وأشار بعضهم إلى أن الحبكة كانت "مثقلة" بالتفاصيل.

وأشاد النقاد بتصوير شخصيات الفيلم "تصويرا حيا"، كما برز الممثل البريطاني جود لو في تقييم النقاد عن أدائه لدور ألبوس دمبلدور الشاب.

واتفق كثيرون على أن خيال الكاتبة والروائية البريطانية، ج.ك رولينغ، كان مذهلا كما هي العادة في كل أعمالها.

مصدر الصورة WARNER BROS Image caption جوني ديب يلعب دور الساحر غيليرت غريندلفالد والممثلة بوبي كوربي تيوتش تلعب دور فيندا روسير

وحاز الجزء الثاني على إشادة النقاد لمؤثراته الخاصة وخدعه التصويرية.

وتخطط رولينغ لكتابة خمسة أجزاء من سلسلة أفلام المغامرات الخيالية "وحوش مذهلة".

ووصفت الناقدة السينمائية، كارين جيمس، في مجلة "ريبورتر هوليوود"، الفيلم بأنه "مفعم بالحيوية".

لكنها قالت إن الفيلم به بعض "المشاكل الكبيرة" من بينها أداء جوني ديب لدور الساحر الشرير.

مصدر الصورة Getty Images Image caption رولينغ وطاقم العمل في باريس في العرض العالمي الأول للفيلم الخميس

ومنح الكاتب الفني، بيتر برادشو، في صحيفة الغارديان، الفيلم ثلاثة نجوم من أصل خمسة نجوم، وأشاد برادشو "بالتفاصيل المعمارية لإبداع الكاتبة ج.ك. رولينغ"، ووصفها بأنها مذهلة كعادتها.

لكنه قال إن وتيرة السرد في الفيلم لم تكن متصلة إلى حد ما.

لكن الكاتب كريس هونيسيت، من صحيفة "ديلي ميرور"، منح الفيلم خمسة نجوم.

وقال هونيسيت: "لستُ من المعجبين بفيلم هاري بوتر، ومع ذلك كنتُ مفتونا طوال مشاهدتي لجرائم غريندلوالد".