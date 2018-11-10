أفريقيا في أسبوع: جدل حول تمثال محمد صلاح واحتفاء بفوز إلهان عمر

  • 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018

مجموعة منتقاة من الصور التي التقطتها عدسات الصحافة العالمية لأهم الاحداث واللقطات المميزة في القارة الأفريقية.

  • محمد صلاح Getty Images

    أثار تمثال جديد لنجم ليفربول محمد صلاح الكثير من الجدل في مصر.

  • إلهان عمر Getty Images

    كما احتفي الأسبوع الماضي بفوز إلهان عمر، التي كانت لاجئة صومالية، بمقعد في مجلس النواب الأمريكي.

  • الأمير تشارلز PA

    الأمير تشارلز يحضر درس طبخ في العاصمة النيجيرية أبوجا في آخر يوم من جولته الأفريقية.

  • حياكة Getty Images

    طالبة صومالية تحرص على التدريب لتصبح مصممة أزياء في مقديشيو.

  • صيد Getty Images

    صيادون في منطقة غرب الصحراء يجهزون شباك الصيد.

  • صيادون Getty Images

    صيادون من مدينة أناكاو في جمهورية مدغشقر على قارب صيد صغير.

  • صياد Getty Images

    صياد من مدينة أناكاو بمدغشقر يغطس في المياه لجمع شباك الصيد.

  • عداء Getty Images

    العداء الإثيوبي ليليسا ديسيسا يتفوق على مواطنه شورا كيتات في ماراثون نيويورك في الولايات المتحدة.

  • احتفالات يهودية Getty Images

    إمرأة إثيوبية يهودية تصلي في القدس بمناسبة عيد السجد.

  • انتخابات Getty Images

    استعدادات في مدغشقر لاستقبال الناخبين قبل فتح أبواب مراكز الاقتراع في الانتخابات الرئاسية التي تنافس فيها 36 مرشحا.

  • حرائق Getty Images

    بعد غلق أبواب التصويت أمام الناخبين في مدغشقر، اندلع حريق هائل في العاصمة.

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