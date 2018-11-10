أفريقيا في أسبوع: جدل حول تمثال محمد صلاح واحتفاء بفوز إلهان عمر
مجموعة منتقاة من الصور التي التقطتها عدسات الصحافة العالمية لأهم الاحداث واللقطات المميزة في القارة الأفريقية.
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أثار تمثال جديد لنجم ليفربول محمد صلاح الكثير من الجدل في مصر.
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كما احتفي الأسبوع الماضي بفوز إلهان عمر، التي كانت لاجئة صومالية، بمقعد في مجلس النواب الأمريكي.
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الأمير تشارلز يحضر درس طبخ في العاصمة النيجيرية أبوجا في آخر يوم من جولته الأفريقية.
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طالبة صومالية تحرص على التدريب لتصبح مصممة أزياء في مقديشيو.
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صيادون في منطقة غرب الصحراء يجهزون شباك الصيد.
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صيادون من مدينة أناكاو في جمهورية مدغشقر على قارب صيد صغير.
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صياد من مدينة أناكاو بمدغشقر يغطس في المياه لجمع شباك الصيد.
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العداء الإثيوبي ليليسا ديسيسا يتفوق على مواطنه شورا كيتات في ماراثون نيويورك في الولايات المتحدة.
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إمرأة إثيوبية يهودية تصلي في القدس بمناسبة عيد السجد.
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استعدادات في مدغشقر لاستقبال الناخبين قبل فتح أبواب مراكز الاقتراع في الانتخابات الرئاسية التي تنافس فيها 36 مرشحا.
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بعد غلق أبواب التصويت أمام الناخبين في مدغشقر، اندلع حريق هائل في العاصمة.
معرض الصور
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