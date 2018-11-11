بالصور: قطط محنطة في مقابر الفراعنة
عثر علماء آثار على قطط وجعارين محنطة داخل مقبرة اكتشفت حديثا بالقرب من العاصمة المصرية.
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AFP
قال علماء آثار إنهم عثروا على مجموعة من المومياوات لقطط وجعارين في مجموعة من المقابر المكتشفة في الفترة الأخيرة بالقرب من القاهرة.
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Reuters
تقع الكشوف الجديدة، التي يرجع تاريخها إلى 4000 سنة، في منطقة سقارة، جنوب القاهرة في منطقة مقابر كانت تابعة لمدينة ممفيس، التي كانت عاصمة لمصر لحوالي ألفي سنة.
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AFP
كان لدى المصريين القدماء معتقد بأن القطط، وحيوانات أخرى، تتمتع بمكانة خاصة في الحياة الآخرة.
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AFP
كما عثر العلماء على تمثال من البرونز لإلهة على شكل قط كانت تُعبد في عصر الفراعنة.
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Reuters
كان للجعران لدى الفراعنة مكانة دينية كبيرة، إذ كان يرمز لإله الشمس. وقال مصطفى الوزيري، المستشار بالمجلس الأعلى للآثار في مصر، إن هذا الكشف الأثري "نادر" إلى حد كبير.
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AFP
كان الفراعنة يحنطون جثامين البشر بعد موتهم للحفاظ عليها سليمة بينما كانت تحنط الحيوانات لتكون قرابين دينية للآلهة.
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Reuters
عثر أيضا على سبعة توابيت صخرية على أطراف مجمع هرم الملك أوسركاف، بينهم ثلاثة توابيت احتوت على قطط.
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Reuters
هناك خطط للاستمرار في العمل في موقع سقارة الأثري، إذ كشف الأثريون عن باب لمقبرة أخرى لا زالت مغلقة. ويخطط الخبراء لفتحها خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
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AFP
قامت فرق الآثار العاملة بالمنطقة بالتنقيب في جزء واحد من الأخدود المدفون بينما يؤكد الخبراء أنه قد يكون هناك العديد من الكشوف في المناطق التي لم تشهد عمليات تنقيب بعد.
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