بالصور: قطط محنطة في مقابر الفراعنة

تقع الكشوف الجديدة، التي يرجع تاريخها إلى 4000 سنة، في منطقة سقارة، جنوب القاهرة في منطقة مقابر كانت تابعة لمدينة ممفيس، التي كانت عاصمة لمصر لحوالي ألفي سنة.