بالصور: قطط محنطة في مقابر الفراعنة

  • 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018

عثر علماء آثار على قطط وجعارين محنطة داخل مقبرة اكتشفت حديثا بالقرب من العاصمة المصرية.

  • مومياء AFP

    قال علماء آثار إنهم عثروا على مجموعة من المومياوات لقطط وجعارين في مجموعة من المقابر المكتشفة في الفترة الأخيرة بالقرب من القاهرة.

  • مقبرة Reuters

    تقع الكشوف الجديدة، التي يرجع تاريخها إلى 4000 سنة، في منطقة سقارة، جنوب القاهرة في منطقة مقابر كانت تابعة لمدينة ممفيس، التي كانت عاصمة لمصر لحوالي ألفي سنة.

  • مومياء قطة AFP

    كان لدى المصريين القدماء معتقد بأن القطط، وحيوانات أخرى، تتمتع بمكانة خاصة في الحياة الآخرة.

  • قطة AFP

    كما عثر العلماء على تمثال من البرونز لإلهة على شكل قط كانت تُعبد في عصر الفراعنة.

  • جعران Reuters

    كان للجعران لدى الفراعنة مكانة دينية كبيرة، إذ كان يرمز لإله الشمس. وقال مصطفى الوزيري، المستشار بالمجلس الأعلى للآثار في مصر، إن هذا الكشف الأثري "نادر" إلى حد كبير.

  • مومياء قطة AFP

    كان الفراعنة يحنطون جثامين البشر بعد موتهم للحفاظ عليها سليمة بينما كانت تحنط الحيوانات لتكون قرابين دينية للآلهة.

  • آثار Reuters

    عثر أيضا على سبعة توابيت صخرية على أطراف مجمع هرم الملك أوسركاف، بينهم ثلاثة توابيت احتوت على قطط.

  • كشف أثري Reuters

    هناك خطط للاستمرار في العمل في موقع سقارة الأثري، إذ كشف الأثريون عن باب لمقبرة أخرى لا زالت مغلقة. ويخطط الخبراء لفتحها خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

  • مقبرة فرعونية AFP

    قامت فرق الآثار العاملة بالمنطقة بالتنقيب في جزء واحد من الأخدود المدفون بينما يؤكد الخبراء أنه قد يكون هناك العديد من الكشوف في المناطق التي لم تشهد عمليات تنقيب بعد.

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