بريطانيا: الشركة المالكة لصحيفة ديلي ميل "تتطلع لشراء صحيفة أي"

تدرس شركة "دي إم جي تي"، المالكة لصحيفة ديلي ميل البريطانية، تقديم عرض لشراء صحيفة أي، من شركة جونستون برس المالكة لها، وذلك حسبما أفادت تقارير.

وكانت إدارة شركة جونستون برس للصحافة قد قررت طرحها للبيع، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بحيث تباع كلها أو حصة منها.

وتعاني الشركة من مشاكل تحت وطأة الديون، والتزامات برواتب التقاعد، وتراجع عائد الإعلانات.

ولم تعلق شركة جونستون برس، التي اشترت صحيفة أي من شركة "اندبندنت" مقابل 24 مليون استرليني عام 2016، على هذا النبأ الذي كان أول من نقله شبكة سكاي.

لكن جونستون برس، التي تمتلك صحيفتي سكوتسمان ويوركشاير بوست وغيرهما، قالت إن عملية بيعها، التي أطلقت في 11 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مستمرة.

وتعد الشركة واحدة من أكبر المؤسسات الصحفية المحلية والإقليمية في بريطانيا، لكن لديها سندات مالية بقيمة 220 مليون استرليني مستحقة السداد، في يونيو/ حزيران من العام المقبل.

وأطلقت صحيفة أي لأول مرة عام 2012، وتباع نسختها بقيمة 60 بنسا خلال أيام الأسبوع العادية، وبقيمة جنيه استرليني واحد خلال أيام السبت.

وتعتبر الصحيفة درة التاج لنحو 200 صحيفة إقليمية، تملكها مؤسسة جونستون برس، وتغطي مناطق تمتد من اسكتلندا وأيرلندا الشمالية إلى جنوب انجلترا.

وأسست شركة جونستون برس في بلدة فالكيرك باسكتلندا، عام 1767، وأدرجت في بورصة لندن للأوراق المالية عام 1988، ونمت من خلال صفقات استحواذ.

وفي آخر نتائجها المالية، حققت جونستون برس 10 في المئة تراجعا في عوائدها، خلال النصف الأول من العام الجاري 2018.

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، حققت صحيفة أي انخفاضا في التوزيع السنوي بنسبة 9 في المئة، حيث وزعت 242408 نسخة.