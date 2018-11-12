بعد فرارها أمام حرائق كاليفورنيا، كيم كارداشيان تهدي جائزتها لفرق الإطفاء

مصدر الصورة Getty Images Image caption كيم كارداشيان أهدت جائزتها للعاملين في خدمات الإطفاء والشرطة

أهدت النجمة الأمريكية كيم كاردشيان جائزة فازت بها للعاملين في خدمات الطوارئ الذين يكافحون النيران وعمليات إطلاق النار في كاليفورنيا.

وقالت في حفل "جوائز اختيار الجمهور"، الذي ينظم سنويا بالولايات المتحدة وحصلت فيه على جائزة أفضل مسلسل تلفزيوني : "نحن مدينون لرجال خدمات الطوارئ لما فعلوه من أجلنا".

وكانت كيم كاردشيان ضمن من العديد من النجوم الذين اضطروا لترك منازلهم بسبب حرائق غير مسبوقة في كاليفورنيا، التي شهدت الأربعاء حادث إطلاق نار أسفر عن مقتل 12 شخصا بإحدى الحانات.

وقالت نجمة تلفزيون الواقع "قوة بلدنا في مواجهة الكوارث موحدين، يجب أن نمد يد المساعدة لبعضنا البعض في هذه الظروف الصعبة".

وقتل 31 شخصا، على الأقل فقد الآلاف منازلهم بسبب الحرائق التي اندلعت في مناطق شاسعة كاليفورنيا.

وقالت كيم إن الجائزة مخصصة للعاملين في خدمات الإطفاء والشرطة.

وكان من بين الفائزين بجوائز في الحفل سكارليت جونسون ، حيث فازت بجائزة النجمة التلفزيونية عن دورها في مسلسل "المنتقمون"، وكذلك فاز تشادويك بوزمان بجائزة النجم التلفزيوني عن دوره في مسلسل الفهد الأسود.