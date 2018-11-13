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توفي ستان لي، الكاتب الأمريكي والمدير السابق لشركة "مارفل كوميكس" للقصص المصورة، عن عمر يناهز 95 عاماً.

وابتكر لي في عام 1961 فريق "فنتاستك فور"، المكون من أربعة أبطال خارقين، لصالح مارفل، ثم واصل ابتكار شخصيات خارقة شهيرة أخرى مثل الرجل العنكبوت (Spider-Man) والرجل الأخضر (The Incredible Hulk).

وأشاد شاين دافي، المدير التنفيذي لشركة "بو إنترتاينمنت" للإعلام الترفيهي التي شارك لي في تأسيسها، بالكاتب الراحل لابتكاره الكثير من الشخصيات.

ووصفه دافي بأنه "رائد مبدع حقيقي لا مثيل له".

وتوفيت جون، زوجة لي، في عام 2017 عن عمر 95 عاماً ليعيش بعدها مع ابنته جيه سي لي.

وفي حديث لموقع "تي أم زد" لأخبار المشاهير، قالت جي سي لي إن والدها "كان أعظم الرجال وأكثرهم احتراما".

كما قالت لوكالة رويترز للأنباء "كان يشعر بالالتزام تجاه معجبيه، لذا استمر في ابتكار شخصيات جديدة".

وخلال السنوات القليلة الماضية، واجه لي متاعب صحية، بينها نوبة التهاب رئوي، بحسب وسائل إعلام أمريكية.

واشتهر لي بظهوره كضيف شرف في كل أفلام مارفل، بالرغم من أنه ترك الشركة في عام 1972. وقد ظل يشغل منصب الرئيس الفخري للشركة.

من هو ستان لي؟

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ولد لي في عام 1922 لعائلة يهودية رومانية من الطبقة العاملة.

بدأ العمل في قسم القصص المصورة في شركة "تايملي بابليكيشينز" - التي تحولت لاحقا إلى "مارفل كوميكس" - ثم أصبح رئيسا للقسم حين كان عمره 18 عاما.

وكتب لي لسنوات عديدة قصصاً مصورة بسيطة ركزت على موضوعات الجريمة والرعب ورعاة البقر، والتي كانت موجهة إلى القراء الشباب.

وفي سن الأربعين، قرر لي التخلي عن القصص المصورة، إلا أن زوجته جوان حثته على ابتكار شخصيات طالما أراد الكتابة عنها.

وفي عام 1961، ابتكر لي، بالتعاون مع جاك كيربي، شخصيات فريق "فنتاستك فور".

وكانت عدة شخصيات من مارفل رائدة آنذاك. فعلى سبيل المثال كان "بلاك بانثر" أول بطل خارق أسود في سلسة قصص مصورة أمريكية.

ومن ابتكارات لي كذلك: سيلفر سيرفر (Silver Surfer) ورجال إكس (X-Men) والرجل الحديدي (Iron Man).

وفي قمة نجاحها، كانت "مارفل" تبيع نحو 50 مليون نسخة في العام الواحد.

وعكف لي على تصميم غلاف سلسة مارفي للقصص المصورة حتى تقاعد في عام 1971.

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وصف بوب إيغر، رئيس شركة والت ديزني، التي اشترت شركة "مارفل كوميكس" مقابل 4 مليارات دولار في عام 2009، لي في بيان بأنه "بطل خارق في حد ذاته".

وتحدث الكثير من المشاهير والمعجبين عبر شتى وسائل التواصل الاجتماعي عن كيفية تأثير أعمال لي عليهم.

ووصفه الممثل هيو جاكمان، الذي لعب دور شخصية ولفيرن في سلسلة أفلام رجال-إكس، بأنه "قوة رائدة في عالم الأبطال الخارقين".

وقال كريس إيفانز، نجم فيلم "كابتن أمريكا"، عبر موقع تويتر "على مدى عقود، قدم للصغار وللكبار المغامرة والهرب والراحة والثقة والإلهام والقوة والصداقة والفرح، والحب... سيترك أثرا لا يمحى على كثير من الأرواح".