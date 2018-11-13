قلق بين عشاق بوكيمون حول الشكل الجديد لشخصية "بيكاتشو"

مصدر الصورة WARNER BROS

ظلت شخصية "بيكاتشو" هي الوجه الشهير والمحبب ضمن شخصيات "بوكيمون" لأكثر من 20 عاما، لكن إعلانا دعائيا لفيلم جديد تسبب في شعور بعدم الراحة بين عشاقها.

ويُظهر الإعلان الدعائي لفيلم "بوكيمون ديتيكتيف بيكاتشو" شخصية بيكاتشو مغطاة بفراء أصفر سميك، والذي وصفه البعض بأنه "مُنفر" و "مثير للاشمئزاز".

وعلى الرغم من أن شخصية "بيكاتشو" توصف دائما بأنها من الفرو، فإن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تقديم الشخصية في شكل ثلاثي الأبعاد "يشبه الحياة الطبيعية".

وأعرب عدد كبير من محبي تلك الشخصية عن حبهم لها بشكل الفراء الطبيعي.

مصدر الصورة THE POKEMON COMPANY/4KIDS ENTERTAINMENT Image caption بيكاتشو في أول نسخة من ألعاب الفيديو و في الأعمال الفنية الأولى وفي أول ظهور في المسلسل التلفزيوني

وظهرت شخصية "بيكاتشو" في أول نسخة من لعبة بوكيمون، التي تم إصدارها في اليابان عام 1996.

وسرعان ما أصبحت ظاهرة عالمية وواحدة من أكثر العلامات التجارية في مجال الترفيه تحقيقا للمبيعات.

ويعد الفيلم الجديد، وهو من إنتاج شركة "وارنر بروس" الأمريكية، أول فيلم رسمي يدمج شخصيات بوكيمون في أحداث يجسدها ممثلون حقيقيون. ويؤدي الممثل ريان رينولدز صوت "بيكاتشو".