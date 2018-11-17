أفريقيا في أسبوع

راقصون وراقصات شاركوا في مراسم استقبال الزعيمين إسياس أفورقي، رئيس إريتريا، ومحمد عبد الله، الرئيس الصومالي في زيارة استهدفت ترسيخ السلام في هذه المنطقة من القارة السمراء.