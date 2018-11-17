أفريقيا في أسبوع

  • 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018

مجموعة من الصور التي التقطتها عدسات الصحافة العالمية لأهم اللقطات والأحداث في قارة أفريقيا.

  • الزي التقليدي الإثيوبي AFP

    عدد من الأشخاص يرتدون الزي التقليدي الإثيوبي في إطار وفد ترحيب بالرئيسين الإريتري والصومالي لدى وصولهما المطار في مدينة غوندار الإثيوبية.

  • رقص AFP

    راقصون وراقصات شاركوا في مراسم استقبال الزعيمين إسياس أفورقي، رئيس إريتريا، ومحمد عبد الله، الرئيس الصومالي في زيارة استهدفت ترسيخ السلام في هذه المنطقة من القارة السمراء.

  • رؤساء أريتريا والصومال مع رئيس الوزراء الإثيوبي AFP

    في اليوم التالي، التقى أبي أحمد، رئيس وزراء إثيوبيا، بالزعيمين اللذين شاركاه افتتاح مستشفى في مدينة بهير دار الإثيوبية.

  • عازفات AFP

    عازفات من فرقة الأدوات النحاسية ينتظرن لأداء دورهن في العزف ضمن مراسم افتتاح المستشفى.

  • جندي AFP

    شوهد أحد جنود قوات حفظ السلام الثلاثاء الماضي في منطقة بيني شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية بالقرب من الحدود مع أوغندا.

  • جنازة AFP

    قبلها بيوم واحد، تجمع كثيرون لحضور جنازة شخص قتلته جماعة من المتمردين الأوغنديين النشطة في نفس المنطقة.

  • مظاهرة EPA

    تجمع متظاهرون من ليبيريا الاثنين الماضي أمام السفارة الأمريكية في بلادهم مطالبين بإجراء محاكمات في جرائم حرب ومحاكمات اقتصادية.

  • شرطة EPA

    كان رئيس شرطة ليبيريا العقيد باتريك سوديو يقوم بدوريات لتأمين المظاهرات في مدينة مونروفيا.

  • آثار Reuters

    عاملان مصريان يحملان عددا من المومياوات لقطط اكتشفتها بعثة آثار وجودها في إحدى المقابر المكتشفة في الفترة الأخيرة في منطقة سقارة بالقرب من العاصمة المصرية القاهرة.

  • مشجعو الأهلي المصري EPA

    صبي من مشجعي النادي الأهلي المصري يواسي مشجع آخر يبكي من هول صدمة هزيمة الفريق المصري أمام نادي الترجي التونسي الذي حصل على لقب دوري أبطال أفريقيا.

  • مشجعو الترجي التونسي EPA

    مشجعي الترجي الفائز يحتفلون بلقب البطولة الأفريقية في مدرجات ملعب مدينة رادس التونسية.

  • زوجتي الرئيس الفرنسي والموريتاني AFP

    السيدة الأولى في فرنسا ترحب بنظيرتها الموريتانية في قصر فرساي في إطار إحياء الذكرى المئوية لانتهاء الحرب العالمية الأولى.

  • رؤساء التشاد والسنغال ومالي Reuters

    الرؤساء التشادي إدريس ديبي، والمالي إبراهيم أبو بكر كيتا، والسنغالي ماكي سول يغادرون قصر الإليزيه الفرنسي بعد حضور مراسم ضمن احتفالات لإحياء الذكرى المئوية لانتهاء الحرب العالمية الأولى.

  • قوات الشرطة APE

    قوات الشرطة تقف في وضع "الانتباه" في هراري، عاصمة زيمبابوي، الخميس الماضي.

  • رئيس زيمبابوي EPA

    قوات الشرطة تقف في وضع "الانتباه" في هراري، عاصمة زيمبابوي، الخميس الماضي.

  • مسابقة ملكة جمال العالم AFP

    تنافس تانيا تاتيندا، ممثلة لزيمبابوي، على لقب مسابقة ملكة جمال العالم اليابانية المعروفة "بملكة مهرجان الجمال الدولي" الذي تشهد أنشطته العاصمة اليابانية طوكيو الجمعة.

  • حرس مغربي Reuters

    حرس شرف في المغرب في الخدمة الخميس الماضي أثناء تأمين قطار البرق الأسرع في أفريقيا الذي يختصر نصف الوقت المستغرق في المسافة من الدار البيضاء إلى طنجة.

  • مظاهرة AFP

    في المغرب أيضا، تظاهر طلاب أمام مقر البرلمان في العاصمة الرباط احتجاجا على قرار استمرار العمل بالتوقيت الصيفي طوال العام.

  • بوب واين AFP

    المغني الأوغندي بوب واين، الذي فاز بعضوية البرلمان، يحيي حفلا السبت الماضي للمرة الأولى بعد إطلاق سراحه من قبل السلطات. وزعم واين أنه تعرض للتعذيب والضرب أثناء احتجازه لدى السلطات الأوغندية.

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