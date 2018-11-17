أفريقيا في أسبوع
مجموعة من الصور التي التقطتها عدسات الصحافة العالمية لأهم اللقطات والأحداث في قارة أفريقيا.
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AFP
عدد من الأشخاص يرتدون الزي التقليدي الإثيوبي في إطار وفد ترحيب بالرئيسين الإريتري والصومالي لدى وصولهما المطار في مدينة غوندار الإثيوبية.
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AFP
راقصون وراقصات شاركوا في مراسم استقبال الزعيمين إسياس أفورقي، رئيس إريتريا، ومحمد عبد الله، الرئيس الصومالي في زيارة استهدفت ترسيخ السلام في هذه المنطقة من القارة السمراء.
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AFP
في اليوم التالي، التقى أبي أحمد، رئيس وزراء إثيوبيا، بالزعيمين اللذين شاركاه افتتاح مستشفى في مدينة بهير دار الإثيوبية.
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AFP
عازفات من فرقة الأدوات النحاسية ينتظرن لأداء دورهن في العزف ضمن مراسم افتتاح المستشفى.
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AFP
شوهد أحد جنود قوات حفظ السلام الثلاثاء الماضي في منطقة بيني شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية بالقرب من الحدود مع أوغندا.
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AFP
قبلها بيوم واحد، تجمع كثيرون لحضور جنازة شخص قتلته جماعة من المتمردين الأوغنديين النشطة في نفس المنطقة.
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EPA
تجمع متظاهرون من ليبيريا الاثنين الماضي أمام السفارة الأمريكية في بلادهم مطالبين بإجراء محاكمات في جرائم حرب ومحاكمات اقتصادية.
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EPA
كان رئيس شرطة ليبيريا العقيد باتريك سوديو يقوم بدوريات لتأمين المظاهرات في مدينة مونروفيا.
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Reuters
عاملان مصريان يحملان عددا من المومياوات لقطط اكتشفتها بعثة آثار وجودها في إحدى المقابر المكتشفة في الفترة الأخيرة في منطقة سقارة بالقرب من العاصمة المصرية القاهرة.
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EPA
صبي من مشجعي النادي الأهلي المصري يواسي مشجع آخر يبكي من هول صدمة هزيمة الفريق المصري أمام نادي الترجي التونسي الذي حصل على لقب دوري أبطال أفريقيا.
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EPA
مشجعي الترجي الفائز يحتفلون بلقب البطولة الأفريقية في مدرجات ملعب مدينة رادس التونسية.
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AFP
السيدة الأولى في فرنسا ترحب بنظيرتها الموريتانية في قصر فرساي في إطار إحياء الذكرى المئوية لانتهاء الحرب العالمية الأولى.
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Reuters
الرؤساء التشادي إدريس ديبي، والمالي إبراهيم أبو بكر كيتا، والسنغالي ماكي سول يغادرون قصر الإليزيه الفرنسي بعد حضور مراسم ضمن احتفالات لإحياء الذكرى المئوية لانتهاء الحرب العالمية الأولى.
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APE
قوات الشرطة تقف في وضع "الانتباه" في هراري، عاصمة زيمبابوي، الخميس الماضي.
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EPA
قوات الشرطة تقف في وضع "الانتباه" في هراري، عاصمة زيمبابوي، الخميس الماضي.
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AFP
تنافس تانيا تاتيندا، ممثلة لزيمبابوي، على لقب مسابقة ملكة جمال العالم اليابانية المعروفة "بملكة مهرجان الجمال الدولي" الذي تشهد أنشطته العاصمة اليابانية طوكيو الجمعة.
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Reuters
حرس شرف في المغرب في الخدمة الخميس الماضي أثناء تأمين قطار البرق الأسرع في أفريقيا الذي يختصر نصف الوقت المستغرق في المسافة من الدار البيضاء إلى طنجة.
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AFP
في المغرب أيضا، تظاهر طلاب أمام مقر البرلمان في العاصمة الرباط احتجاجا على قرار استمرار العمل بالتوقيت الصيفي طوال العام.
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AFP
المغني الأوغندي بوب واين، الذي فاز بعضوية البرلمان، يحيي حفلا السبت الماضي للمرة الأولى بعد إطلاق سراحه من قبل السلطات. وزعم واين أنه تعرض للتعذيب والضرب أثناء احتجازه لدى السلطات الأوغندية.
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