من هو الممثل الأمريكي من أصل مصري رامي مالك الذي "يتصدر" الإيرادات في أمريكا؟

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تصدر الفيلم المتوقع منافسته على جوائز الأوسكار افتتان البوهيمية Bohemian Rhapsody شباك التذاكر في الولايات المتحدة مؤخرا حيث احتل المركز الأول الأسبوع الماضي والمركز الثاني حاليا ليصبح واحدا من أعلى الافتتاحيات في تاريخ الأفلام الموسيقية التي تتناول سير ذاتية.

ويحكي الفليم قصة صعود فرقة Queen الإنجليزية، ويجسد قصة حياة المطرب ومؤلف الأغاني فريدي ميركوري بداية من تشكيل فرقة مع بريان ماي وروغر تايلور عام 1970 وحتى تأديتهم لأغنية "فيرست آيد" الشهيرة عام 1985 قبل 6 سنوات من وفاة ميركوري عن 45 عاماً بسبب مضاعفات جراء اصابته بالإيدز.

ويخرج الفيلم براين سينغر، صاحب سلسلة أفلام X-Men. ويشارك في الفيلم جوني ديب وبين ويشو.

الأمريكي من أصل مصري رامي مالك في دور أسطورة الروك فريدي ميركوري

نشر صورة لرامي مالك من كواليس فيلمه عن فرقة "كوين"

ويجسد دور فريدي ميركوري الممثل الأمريكي من أصل مصري، رامي مالك البالغ من العمر 37 عاما والذي حاز إشادات نقدية على أدائه لهذا الدور.

فمن هو رامي مالك؟

ولد رامي مالك لأبويين مصريين من الأقباط في 12 مايو /آيار عام 1981 في لوس أنجيلوس بكاليفورنيا في الولايات المتحدة.

وعمل والده مرشدا سياحيا ووالدته محاسبة وله أخ توأم وأخت.

حصل رامي على شهادة في الفنون الجميلة من جامعة إيفانسفيل في ولاية إنديانا عام 2003.

وقبل احترافه التمثيل مارس عدة أعمال منها توصيل طلبات المطاعم إلى المنازل من بيتزا وفلافل وشاورما.

مصدر الصورة ALEX BAILEY Image caption مالك في فيلم Bohemian Rhapsody

وفي عام 2004 بدأ رامي مالك مسيرته الفنية حيث حصل على أول دور له في المسلسل التلفزيوني غلامور غيرلز. وفي عام 2006 قام مالك بدور الملك الفرعوني أخمن رع بالفيلم الكوميدي ليلة في المتحف وأدى الدور مرتين في سلسلة هذا الفيلم في عامي 2009 و 2014.

وفي عام 2010 قام مالك بدور مصاص دماء مصري يدعى بنجامين في الفيلم الشهير توايليت.

وفي عام 2015 حصل رامي مالك على دور القرصان الإلكتروني إليوت ألدرسون في المسلسل التلفزيوني مستر ربوت وهو الدور الذي فاز عنه بجائزة إيمي عام 2016.

وحول حياته الشخصية أشارت تقارير إعلامية إلى أن قصة حب تربطه حاليا بالممثلة الأمريكية لوسي بونتون البالغة من العمر 24 عاما وقد ظهرا مؤخرا وهما يتجولان سويا في بيفرلي هيلز. وكان رامي ولوسي قد تقاربا كثيرا لدى مشاركتهما في فيلم Bohemian Rhapsody.